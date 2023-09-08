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Виховання дітей "в русском духе": на Харківщині викрили чергову колаборантку

8 вересня 2023 16:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Виховання дітей "в русском духе": на Харківщині викрили чергову колаборантку
Викриття колаборантки на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Харківщині правоохоронці викрили "освітянку", яка під час окупації села Оскіл Ізюмського району добровільно стала "в.о. директора" у ліцеї. 34-річній жінці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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"Вона всебічно планувала русифікувати освітній процес. "Директорка" навіть встигла пройти курси перепідготовки кадрів освіти за російськими стандартами у м. Курськ та м. Бєлгород РФ, аби виховувати дітей "в русском духе", — йдеться у повідомленні.

викриття колаборантки на Харківщині
Викриття колаборантки на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Викриття продовжується

Зазначається, що досудове розслідування проводять місцеві слідчі у супроводі співробітників СБУ у Харківській області.

"Правоохоронці Харківщини не припиняють роботу з притягнення до кримінальної відповідальності колаборантів, які планували вчити найменших українців за російськими стандартами освіти", — додали у пресслужбі прокуратури.

Зазначимо, у Харкові судитимуть 41-річну любительку "руського світу". Жінка вдягла на себе георгіївську стрічку і в такому вигляді розгулювала вулицями.

Також прокуратура Харківської області заочно повідомила про підозру жителю Луганщини. Чоловік не пізніше 2021 року перейшов на бік "ЛНР", а вже під час повномасштабного вторгнення вчиняв злочини проти цивільного населення.

Нагадаємо, суд відправив на 11 років за ґрати мешканку міста Харкова, яка коригувала повітряні атаки агресора. За її наводкою окупанти здійснювали ракетні удари по житлових масивах міста.

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