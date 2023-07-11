На Харківщині викрито колаборантку, яка працювала в окупаційній адміністрації

Правоохоронці оголошують підозру жінці. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Під час окупації смт. Ківшарівка жінка добровільно погодилася обійняти посаду при окупаційній адміністрації держави-агресора. Зловмисниця вела прийом громадян, які зверталися до окупаційної влади із заявами про отримання матеріальної допомоги в розмірі 10 000 рублів від РФ.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Слідством встановлено, що під час окупації збройними силами рф Куп’янського району підозрювана добровільно погодилась працювати на загарбників. Жінка влаштувалась на роботу так званою "в. о. спеціаліста сектору внутрішньої політики Кондрашівського територіального відділу ВДА Куп'янського району", про що було видано відповідний наказ.

"Колаборантка переважно займалась реєстрацією кореспонденції, а також виконувала вказівки та доручення безпосереднього керівника", — розповідають правоохоронці.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 31-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, що слідчі оголосили підозру чоловіку, який під час окупації міста Балаклія добровільно обійняв посаду так званого "бійця спеціального відділення швидкого реагування УВС військової цивільної адміністрації Харківськой области". Він затримував та допитував громадян.

Також ми писали про те, що на Харківщині повідомили про підозру 64-річній мешканці міста Вовчанськ, яка під час тимчасової окупації російськими військами Харківської області добровільно співпрацювала з представниками окупаційної влади. Обіймаючи керівну посаду, жінка допомагала країні-агресорці впроваджувати російські стандарти освіти на Харківщині.