На Харьковщине разоблачена коллаборантка, работавшая в оккупационной администрации

Правоохранители объявляют подозрение женщине. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Во время оккупации пгт. Ковшаровка женщина добровольно согласилась вступить в должность при оккупационной администрации государства-агрессора. Злоумышленница вела прием граждан, обращавшихся к оккупационным властям с заявлениями о получении материальной помощи в размере 10 000 рублей от РФ.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

Читайте также:

Материалы дела

Следствием установлено, что во время оккупации вооруженными силами России Купянского района подозреваемая добровольно согласилась работать на захватчиков. Женщина устроилась на работу так называемой "и.о. специалиста сектора внутренней политики Кондрашевского территориального отдела ВГА Купянского района", о чем был издан соответствующий приказ.

"Колаборантка преимущественно занималась регистрацией корреспонденции, а также выполняла указания и поручения непосредственного руководителя" , - рассказывают правоохранители.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области поставлено в известность о подозрении 31-летней женщине по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, что следователи объявили подозрение мужчине, который во время оккупации города Балаклея добровольно вступил в должность так называемого "бойца специального отделения быстрого реагирования УВД военной гражданской администрации Харьковской области" . Он задерживал и допрашивал граждан.

Также мы писали о том, что в Харьковской области сообщили о подозрении 64-летней жительнице города Волчанск, которая во время временной оккупации российскими войсками Харьковской области добровольно сотрудничала с представителями оккупационных властей. Занимая руководящий пост, женщина помогала стране-агрессорке внедрять российские стандарты образования на Харьковщине.