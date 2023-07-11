Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькоской области разоблачена коллаборантка, работавшая в оккупационной администрации arrow

В Харькоской области разоблачена коллаборантка, работавшая в оккупационной администрации

11 июля 2023 13:46
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На Харьковщине разоблачена коллаборантка, работавшая в оккупационной администрации
Правоохранители объявляют подозрение женщине. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Во время оккупации пгт. Ковшаровка женщина добровольно согласилась вступить в должность при оккупационной администрации государства-агрессора. Злоумышленница вела прием граждан, обращавшихся к оккупационным властям с заявлениями о получении материальной помощи в размере 10 000 рублей от РФ.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

Читайте также:

Материалы дела

Следствием установлено, что во время оккупации вооруженными силами России Купянского района подозреваемая добровольно согласилась работать на захватчиков. Женщина устроилась на работу так называемой "и.о. специалиста сектора внутренней политики Кондрашевского территориального отдела ВГА Купянского района", о чем был издан соответствующий приказ.

"Колаборантка преимущественно занималась регистрацией корреспонденции, а также выполняла указания и поручения непосредственного руководителя" , - рассказывают правоохранители.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области поставлено в известность о подозрении 31-летней женщине по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, что следователи объявили подозрение мужчине, который во время оккупации города Балаклея добровольно вступил в должность так называемого "бойца специального отделения быстрого реагирования УВД военной гражданской администрации Харьковской области" . Он задерживал и допрашивал граждан.

Также мы писали о том, что в Харьковской области сообщили о подозрении 64-летней жительнице города Волчанск, которая во время временной оккупации российскими войсками Харьковской области добровольно сотрудничала с представителями оккупационных властей. Занимая руководящий пост, женщина помогала стране-агрессорке внедрять российские стандарты образования на Харьковщине.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Новость с фото

16:10 Что известно о новой женщине Александра Пономарева: неужели это Мария Яремчук?

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Новость с видео

07:15 Чтобы росли большие сочные гроздья: как обрезать виноград летом

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз