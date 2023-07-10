Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині заочно повідомили про підозру "народному міліціонеру" arrow

На Харківщині заочно повідомили про підозру "народному міліціонеру"

10 липня 2023 14:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині заочно повідомили про підозру "народному міліціонеру"
Табличка "Харківська обласна прокуратура". Фото: Харківська обласна прокуратура
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Слідчі оголосили підозру чоловіку, який під час окупації міста Балаклія добровільно обійняв посаду так званого "бійця спеціального відділення швидкого реагування УВС військової цивільної адміністрації Харківськой области". Він затримував та допитував громадян.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Читайте також:

Матеріали справи

За даними слідства, під час окупації м. Балаклія Ізюмського району місцевий мешканець добровільно зайняв посаду "бойца специального отделения быстрого реагирования УВД ВГА Харьковской области".  

"Під час виконання своїх "обов’язків колаборант проводив опитування місцевих мешканців, здійснював незаконні затримання та допит людей і "підтримував громадський порядок" на закріпленій дільниці у місті", — розповідають правоохоронці.

Фото підозрюваного в колабораційній діяльності. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram 

8 липня слідчі відділу поліції № 1 Ізюмського РУП під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури за оперативним супроводом оперуповноважених відділу поліції заочно повідомили 36-річному зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. 

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.  

Нагадаємо, що на Харківщині повідомили про підозру 64-річній мешканці міста Вовчанськ, яка під час тимчасової окупації російськими військами Харківської області добровільно співпрацювала з представниками окупаційної влади. Обіймаючи керівну посаду, жінка допомагала країні-агресорці впроваджувати російські стандарти освіти на Харківщині.

Також ми писали про те, що СБУ затримала трьох харків'ян, які працювали на ФСБ та наводили ракети на Харків. Передусім зловмисники намагались виявити напрямки перекидання підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі українських військ на східному фронті. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз