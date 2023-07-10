На Харківщині заочно повідомили про підозру "народному міліціонеру"

Табличка "Харківська обласна прокуратура". Фото: Харківська обласна прокуратура

Слідчі оголосили підозру чоловіку, який під час окупації міста Балаклія добровільно обійняв посаду так званого "бійця спеціального відділення швидкого реагування УВС військової цивільної адміністрації Харківськой области". Він затримував та допитував громадян.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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За даними слідства, під час окупації м. Балаклія Ізюмського району місцевий мешканець добровільно зайняв посаду "бойца специального отделения быстрого реагирования УВД ВГА Харьковской области".

"Під час виконання своїх "обов’язків колаборант проводив опитування місцевих мешканців, здійснював незаконні затримання та допит людей і "підтримував громадський порядок" на закріпленій дільниці у місті", — розповідають правоохоронці.

Фото підозрюваного в колабораційній діяльності. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

8 липня слідчі відділу поліції № 1 Ізюмського РУП під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури за оперативним супроводом оперуповноважених відділу поліції заочно повідомили 36-річному зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Нагадаємо, що на Харківщині повідомили про підозру 64-річній мешканці міста Вовчанськ, яка під час тимчасової окупації російськими військами Харківської області добровільно співпрацювала з представниками окупаційної влади. Обіймаючи керівну посаду, жінка допомагала країні-агресорці впроваджувати російські стандарти освіти на Харківщині.

Також ми писали про те, що СБУ затримала трьох харків'ян, які працювали на ФСБ та наводили ракети на Харків. Передусім зловмисники намагались виявити напрямки перекидання підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі українських військ на східному фронті.