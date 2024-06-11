Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині внаслідок обстрілів багато загиблих мирних жителів — Синєгубов повідомив подробиці arrow

На Харківщині внаслідок обстрілів багато загиблих мирних жителів — Синєгубов повідомив подробиці

11 червня 2024 10:51
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Удари Росії по Харківщині 10 червня — четверо загиблих
Чоловік біля зруйнованого будинку в Харкові. Фото: livekharkov
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У Харкові та області минулої доби внаслідок ворожих обстрілів загинули чотири мирні мешканці. Ще кілька десятків людей отримали поранення різного ступеня. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram у вівторок, 11 червня.

Читайте також:

Обстріл Харківщини та наслідки 

Як повідомив Синєгубов, у місті Харків внаслідок обстрілу КАБами одна людина загинула, сім постраждали. Пошкоджено 35 будинків, 86 гаражів, 22 автівки.

Крім того, ворог бив і по інших населених пунктах області, там також є загиблі та поранені мирні мешканці.

Допис Синєгубова
Допис Синєгубова у Telegram

"Чугуївський р-н, Новопокровська ТГ. Внаслідок влучання у землю балістичною ракетою загинув чоловік, постраждав ще один чоловік. Смт Білий Колодязь Чугуївського району відбувся ворожий обстріл населеного пункту, внаслідок якого пошкоджено складські будівлі цивільного підприємства", — йдеться в дописі очільника Харківської ОВА.

Також ворог бив Чугуївському районы і смт Старий Салтів. Внаслідок обстрілів загинула одна людина.

Синєгубов також повідомив, що противник безуспішно намагався штурмувати позиції ЗСУ на Куп'янському та Харківському напрямку.

Нагадаємо, 10 червня росіяни вдарили КАБами по Харкову. Внаслідок цього загинув чоловік. 

На Харківщині чоловіку, який знайшов та зберігав гранату Ф-1, слідчі повідомили про підозру. Крім того, на вулиці він погрожував нею перехожому.

Україна
Харків
обстріли
ракетний удар
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна