Удари Росії по Харківщині 10 червня — четверо загиблих

Чоловік біля зруйнованого будинку в Харкові. Фото: livekharkov

У Харкові та області минулої доби внаслідок ворожих обстрілів загинули чотири мирні мешканці. Ще кілька десятків людей отримали поранення різного ступеня.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram у вівторок, 11 червня.

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Як повідомив Синєгубов, у місті Харків внаслідок обстрілу КАБами одна людина загинула, сім постраждали. Пошкоджено 35 будинків, 86 гаражів, 22 автівки.

Крім того, ворог бив і по інших населених пунктах області, там також є загиблі та поранені мирні мешканці.

Допис Синєгубова у Telegram

"Чугуївський р-н, Новопокровська ТГ. Внаслідок влучання у землю балістичною ракетою загинув чоловік, постраждав ще один чоловік. Смт Білий Колодязь Чугуївського району відбувся ворожий обстріл населеного пункту, внаслідок якого пошкоджено складські будівлі цивільного підприємства", — йдеться в дописі очільника Харківської ОВА.

Також ворог бив Чугуївському районы і смт Старий Салтів. Внаслідок обстрілів загинула одна людина.

Синєгубов також повідомив, що противник безуспішно намагався штурмувати позиції ЗСУ на Куп'янському та Харківському напрямку.

Нагадаємо, 10 червня росіяни вдарили КАБами по Харкову. Внаслідок цього загинув чоловік.

На Харківщині чоловіку, який знайшов та зберігав гранату Ф-1, слідчі повідомили про підозру. Крім того, на вулиці він погрожував нею перехожому.