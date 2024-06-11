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В Харьковской области в результате обстрелов много погибших жителей — Синегубов сообщил подробности

11 июня 2024 10:51
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Удары России по Харьковщине 10 июня – четверо погибших
Муж возле разрушенного дома в Харькове. Фото: livekharkov
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В Харькове и области за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов погибли четверо мирных жителей. Еще несколько десятков человек получили ранения разной степени.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram во вторник, 11 июня.

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Как сообщил Синегубов, в городе Харьков в результате обстрела КАБами один человек погиб, семь пострадали. Повреждены 35 домов, 86 гаражей, 22 автомобиля.

Кроме того, враг бил и по другим населенным пунктам области, там также есть погибшие и раненые мирные жители.

Сообщение Синегубова
Сообщение Синегубова в Telegram

"Чугуевский р-н, Новопокровская ТГ. В результате попадания в землю баллистической ракетой погиб мужчина, пострадал еще один человек. Пгт Белый Колодец Чугуевского района произошел вражеский обстрел населенного пункта, в результате которого повреждены складские здания гражданского предприятия", — говорится в сообщении главы Харьковской ОВА.

Также враг бил по Чугуевскому региону и по пгт Старый Салтов. В результате обстрелов погиб один человек. 

Синегубов также сообщил, что противник безуспешно пытался штурмовать позиции ВСУ на Купянском и Харьковском направлении.

Напомним, 10 июня россияне ударили КАБами по Харькову. В результате погиб мужчина.

В Харьковской области мужчине, который нашел и хранил гранату Ф-1, следователи сообщили о подозрении. Кроме того, на улице он угрожал ею прохожему.

Украина
Харьков
обстрелы
ракетный удар
война в Украине
Россия

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