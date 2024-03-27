На Харківщині внаслідок обстрілу загинула 12-річний хлопчик

На Харківщині внаслідок обстрілу загинув 12-річний хлопчик
У результаті ворожого обстрілу селища Борова Ізюмського району Харківської області загинула 12-річна дитина. Трагедія сталася сьогодні, 27 березня, о 21:20.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Подробиці трагедії
Наразі слідство встановило, що в результаті обстрілу, проведеного російськими військовими, загинув 12-річний хлопчик. Також пошкоджено житлові будинки та дитячий садок у населеному пункті.
Точний вид озброєння, використаного під час цього нападу, наразі встановлюється слідством.
Ізюмська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Нагадаємо, що росіяни атакували Харків авіабомбою.
Також ми писали про те, що обстріл житлової забудови у Харкові призвів до загибелі 59-річного цивільного чоловіка та численних поранених. Наразі відомо про 19 постраждалих — більшість це жінки та діти.
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