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На Харківщині внаслідок обстрілу загинув 12-річний хлопчик

27 березня 2024 23:08
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині внаслідок обстрілу загинула 12-річний хлопчик
Дитячий майданчик після обстрілу. Ілюстративне фото: Харківська обласна прокуратура
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У результаті ворожого обстрілу селища Борова Ізюмського району Харківської області загинула 12-річна дитина. Трагедія сталася сьогодні, 27 березня, о 21:20.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Подробиці трагедії

Наразі слідство встановило, що в результаті обстрілу, проведеного російськими військовими, загинув 12-річний хлопчик. Також пошкоджено житлові будинки та дитячий садок у населеному пункті.

Точний вид озброєння, використаного під час цього нападу, наразі встановлюється слідством.

Ізюмська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, що росіяни атакували Харків авіабомбою. 

Також ми писали про те, що обстріл житлової забудови у Харкові призвів до загибелі 59-річного цивільного чоловіка та численних поранених. Наразі відомо про 19 постраждалих — більшість це жінки та діти. 

діти
Харківська область
обстріли
прокуратура
загиблі

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