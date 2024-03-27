На Харьковщине в результате обстрела погиб 12-летний мальчик
В результате вражеского обстрела поселка Боровая Изюмского района Харьковской области погиб 12-летний ребенок. Трагедия произошла сегодня, 27 марта, в 21.20.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Подробности трагедии
Следствие установило, что в результате обстрела, проведенного российскими военными, погиб 12-летний мальчик. Кроме того, повреждены жилые дома и детский сад в населенном пункте.
Точный вид вооружения, использованного во время этого нападения, устанавливается следствием.
Изюмская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Напомним, что россияне атаковали Харьков авиабомбой.
Также мы писали о том, что обстрел жилой застройки в Харькове привел к гибели 59-летнего гражданского мужчины и многочисленных раненых. Сейчас известно о 19 пострадавших — большинство женщины и дети.
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