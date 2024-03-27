На Харьковщине в результате обстрела погиб 12-летний мальчик

Детская площадка после обстрела. Иллюстративное фото: Харьковская областная прокуратура

В результате вражеского обстрела поселка Боровая Изюмского района Харьковской области погиб 12-летний ребенок. Трагедия произошла сегодня, 27 марта, в 21.20.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Подробности трагедии

Следствие установило, что в результате обстрела, проведенного российскими военными, погиб 12-летний мальчик. Кроме того, повреждены жилые дома и детский сад в населенном пункте.

Точный вид вооружения, использованного во время этого нападения, устанавливается следствием.

Изюмская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Напомним, что россияне атаковали Харьков авиабомбой.

Также мы писали о том, что обстрел жилой застройки в Харькове привел к гибели 59-летнего гражданского мужчины и многочисленных раненых. Сейчас известно о 19 пострадавших — большинство женщины и дети.