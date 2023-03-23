В Харьковской области враг обстрелял храм и дома

За минувшие сутки в результате обстрелов пострадавших нет

За прошедшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского, Изюмского и Харьковского районов области.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Последствия обстрелов

"В селе Чернещина Изюмского района в результате вражеских обстрелов повреждено здание храма и загорелась трава на открытой территории. В пгт Вильча и с. Волчанские хутора Чугуевского района обстрелами повреждены по меньшей мере 4 жилых дома. В с. Ольховатка Купянского района в результате минометных обстрелов разрушен частный дом, еще 2 повреждены", — пишет глава Харьковской ОВА.

За минувшие сутки в результате обстрелов пострадавших нет.

Минная опасность и линия столкновения

Также Олег Синегубов рассказывает, что в области продолжаются меры по разминированию. За прошедшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 5,5 га территории и обезвредили еще 193 взрывоопасных предмета.

По словам главы ОВА, на линии столкновения враг продолжает испытывать на крепость нашу оборону, но получает решительный отпор и несет потери. "Харьковщина под надежной защитой. Верим в ВСУ и Победу Украины", — пишет Синегубов.

Напомним, что в Харьковской области учащаются случаи подрыва людей на деоккупированных территориях. Только за последнюю неделю ранения от взрывоопасных предметов получили пятеро жителей региона.

Также мы рассказывали, что 18 марта враг терроризировал мирное население Харьковщины, обстреливая пограничные населенные пункты области. Под артиллерийским огнем оккупантов находились не менее 13 населенных пунктов.