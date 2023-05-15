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На Харківщині ворог обстріляв прифронтове місто, є жертви, — Синєгубов

15 травня 2023 16:24
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині ворог обстріля прифронтове місто, є жертви — Синєгубов
Очільник Харківської ОВА Олег Синегубов. Фото: Харківська ОВА
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Ворог знову обстріляв прифронтове смт Дворічна Куп'янського району. Є жертви серед цивільного населення.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілу 

Внаслідок обстрілу загинули 2 людей. 65-річні жінка та чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

"Крім того, цивільний чоловік 52 років отримав осколкові поранення та був госпіталізований. Наразі медики надають постраждалому допомогу", — розповів очільник області. 

До цього Синєгубов писав, що минулої доби ворог намагався вести наступальні дії в районах Масютівки та Синьківки, але під вогнем наших захисників відступив з втратами. 

Також за протягом минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів. Зокрема, під ворожим вогнем були Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка та інші населені пункти.

"Внаслідок артилерійського обстрілу с. Стариця Чугуївського району, на жаль, загинуло 2 цивільних людей", — пише Синєгубов. 

У с. Подоли Куп'янського району обстрілами пошкоджено два приватних домоволодіння, сталася пожежа. У с. Фиголівка Куп'янського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Нагадаємо, що до цього окупанти масово обстрілювали міста та цивільне населення України 14 травня. Олег Синєгубов повідомив, що постраждалих немає.

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