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На Харківщині ворог обстріляв щонайменше 20 населених пунктів

15 лютого 2023 11:52
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині ворог обстріляв щонайменше 20 населених пунктів
Сьогодні зранку під обстрілом був Куп’янськ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

За минулу добу рашистські загарбники обстріляли не менше 20 населених пунктів у Харківській області.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов у Telegram-каналі.

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"Ворог не припиняє здійснювати обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 20 населених пунктів", — пише Синєгубов.

Зокрема, від російських обстрілів потерпали Ветеринарне, Гранів, Баранівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Землянки, Рублене, Чугунівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Рідкодуб, Крохмальне, Берестове, Вишневе, Костянтинівка і Табаївка.

Вже зранку сьогодні, 15 лютого, російські війська випустили ракету по будинку культури в селі Моначинівка Кіндрашівської громади на Куп’янщині. 

Як повідомляють  Головному управлінні ДСНС області, внаслідок сьогоднішнього ранкового обстрілу Куп’янська принаймні шість будинків зазнали пошкоджень, виникла пожежа у житловому будинку та господарчій споруді, яку загасили рятувальники. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 10 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що ми вам розповідали, як мешканці Куп'янська живуть під щоденними обстрілами. 

А також писали про те, що на Харківщині прикордонники допомогли збити два безпілотники рф.

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