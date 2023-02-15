В Харьковской области враг обстрелял по меньшей мере 20 населенных пунктов

Сегодня утром под обстрелом был Купянск

За минувшие сутки рашистские захватчики обстреляли не менее 20 населённых пунктов в Харьковской области.

Об этом сообщает глава ХОВА Олег Синегубов в Telegram-канале.

"Враг не прекращает осуществлять обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. За прошедшие сутки вражеских обстрелов подверглись районы по меньшей мере 20 населенных пунктов", — пишет Синегубов.

В частности от российских обстрелов пострадали Ветеринарное, Гранов, Барановка, Стрелка, Красное, Терновая, Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Землянки, Рубленое, Чугуновка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Купянск, Редкодуб, Крохмальное, Берест и Табаевка.

Уже с утра сегодня, 15 февраля, российские войска выпустили ракету по дому культуры в селе Моначиновка Кондрашевской громады на Купянщине.

Как сообщают Главному управлению ГСЧС области, в результате сегодняшнего утреннего обстрела Купянска по крайней мере шесть домов получили повреждения, возник пожар в жилом доме и хозяйственном сооружении, который потушили спасатели. К счастью, обошлось без пострадавших.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъято и обезврежено 10 единиц взрывоопасных предметов.

Напомним, что мы вам рассказывали, как жители Купянска живут под ежедневными обстрелами.

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