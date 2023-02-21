В Харьковской области враг нанес удар по 25 населенным пунктам. Полиция опубликовала фото последствий

В населенных пунктах зафиксированы попадания в гражданские объекты.

На протяжении 20 февраля противник наносил удары с танков, минометов и артиллерии по общинам Чугуевского, Харьковского и Купянского районов.

Об этом сообщает Полиция Харьковской области в Telegram-канале.

Последствия обстрелов

Утром враг обстрелял Купянский район. В селе Новоосиново взрывом разрушено частное домовладение.

« Вечером в результате ракетных обстрелов Купянска повреждены заведение дошкольного образования и спортивный объект. Предварительно, военные России обстреляли город ракетами С-300. Днем в городе Волчанске из-за вражеских обстрелов загорелось домовладение», - пишут правоохранители.

В других населенных пунктах также зафиксированы попадания в гражданские объекты. В результате обстрелов повреждено около десятка частных домов, хозяйственные постройки и электросети.

В других населенных пунктах также зафиксированы попадания в гражданские объекты.

В результате обстрелов повреждено около десятка частных домов, хозяйственные постройки и электросети.

По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что корректировщик российских ударов по Харькову получил 15 лет тюрьмы.

А также мы писали, что Харьковщина больше всего ощущает последствия атак по инфраструктуре.