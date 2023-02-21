В Харьковской области враг нанес удар по 25 населенным пунктам. Полиция опубликовала фото последствий обстрелов
На протяжении 20 февраля противник наносил удары с танков, минометов и артиллерии по общинам Чугуевского, Харьковского и Купянского районов.
Об этом сообщает Полиция Харьковской области в Telegram-канале.
-
Эксперт расшифровал заявление путина о выходе из "ядерного" договора и его последствиях
-
Снежная лавина: украинцев предупредили об опасности
-
В Одессе зарегистрировано более 300 новых случаев COVID-19
-
Суд отказал адвокатам Дани Алвеса: что ждет футболиста
-
Что могло бы ускорить поставки танков Abrams в Украину: в США ответили
-
То, что делает украинцев несгибаемыми: Зеленский показал трогательные фото
-
Фонд Вадима Столара передал ВСУ вторую систему обнаружения дронов, чтобы в паре они работали эффективнее
-
Полякова и защитник "Азовстали" посетили реабилитационный центр "НЕЗЛАМНІ"
-
На станции "Вернадского" появился розовый снег: полярники объяснили почему
-
Украинцы выбрали лучшую военную марку 2022 года
Последствия обстрелов
Утром враг обстрелял Купянский район. В селе Новоосиново взрывом разрушено частное домовладение.
« Вечером в результате ракетных обстрелов Купянска повреждены заведение дошкольного образования и спортивный объект. Предварительно, военные России обстреляли город ракетами С-300. Днем в городе Волчанске из-за вражеских обстрелов загорелось домовладение», - пишут правоохранители.
В других населенных пунктах также зафиксированы попадания в гражданские объекты. В результате обстрелов повреждено около десятка частных домов, хозяйственные постройки и электросети.
В других населенных пунктах также зафиксированы попадания в гражданские объекты.
В результате обстрелов повреждено около десятка частных домов, хозяйственные постройки и электросети.
По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что корректировщик российских ударов по Харькову получил 15 лет тюрьмы.
А также мы писали, что Харьковщина больше всего ощущает последствия атак по инфраструктуре.