На Харківщині ворожий дрон влучив у авто з волонтерами
Російські війська ударили дроном по машині у прикордонному населеному пункті Харківщини. Внаслідок удару поранень зазнали двоє місцевих волонтерів.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram в п'ятницю, 26 квітня.
Обстріли Харківщини
Інцидент стався сьогодні о 12:30 у селі Сотницький Козачок, що у Богодухівському районі. Внаслідок удару ворожого дрону по автомобілю поранення отримали двоє місцевих волонтерів: чоловік у віці 56 років та його 54-річна дружина. Крім того, за медичною допомогою звернувся їх 18-річний син.
За словами глави обласної адміністрації, обстріл стався після того, як місцевим мешканцям була надана гуманітарна допомога.
Раніше окупанти обстріляли КАБами населений пункт Дергачі на Харківщини вранці. Внаслідок атаки постраждали діти.
Також до цього в четвер, 25 квітня, російські військові атакували залізничний вокзал в Балаклії Харківської області. Внаслідок чого постраждало 10 людей.
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