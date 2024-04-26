На Харківщині ворожий дрон влучив у авто з волонтерами

Постраждале авто внаслідок обстрілу. Ілюстративне фото: Олег Синєгубов

Російські війська ударили дроном по машині у прикордонному населеному пункті Харківщини. Внаслідок удару поранень зазнали двоє місцевих волонтерів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram в п'ятницю, 26 квітня.

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Інцидент стався сьогодні о 12:30 у селі Сотницький Козачок, що у Богодухівському районі. Внаслідок удару ворожого дрону по автомобілю поранення отримали двоє місцевих волонтерів: чоловік у віці 56 років та його 54-річна дружина. Крім того, за медичною допомогою звернувся їх 18-річний син.

За словами глави обласної адміністрації, обстріл стався після того, як місцевим мешканцям була надана гуманітарна допомога.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Раніше окупанти обстріляли КАБами населений пункт Дергачі на Харківщини вранці. Внаслідок атаки постраждали діти.

Також до цього в четвер, 25 квітня, російські військові атакували залізничний вокзал в Балаклії Харківської області. Внаслідок чого постраждало 10 людей.