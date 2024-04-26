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На Харківщині ворожий дрон влучив у авто з волонтерами

26 квітня 2024 17:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині ворожий дрон влучив у авто з волонтерами
Постраждале авто внаслідок обстрілу. Ілюстративне фото: Олег Синєгубов
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Російські війська ударили дроном по машині у прикордонному населеному пункті Харківщини. Внаслідок удару поранень зазнали двоє місцевих волонтерів. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram в п'ятницю, 26 квітня.

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Інцидент стався сьогодні о 12:30 у селі Сотницький Козачок, що у Богодухівському районі. Внаслідок удару ворожого дрону по автомобілю поранення отримали двоє місцевих волонтерів: чоловік у віці 56 років та його 54-річна дружина. Крім того, за медичною допомогою звернувся їх 18-річний син.

За словами глави обласної адміністрації, обстріл стався після того, як місцевим мешканцям була надана гуманітарна допомога.

На Харківщині ворожий дрон влучив у авто з волонтерами - фото 1
Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Раніше окупанти обстріляли КАБами населений пункт Дергачі на Харківщини вранці. Внаслідок атаки постраждали діти. 

Також до цього в четвер, 25 квітня, російські військові атакували залізничний вокзал в Балаклії Харківської області. Внаслідок чого постраждало 10 людей.

Харківська область
обстріли
волонтери
Олег Синєгубов
дрони

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