Окупанти скинули КАБи по Харківщині, постраждали діти

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото архівне: Синєгубов\Telegram

Російські окупанти обстріляли КАБами населений пункт Дергачі на Харківщини вранці, 26 квітня. Внаслідок атаки постраждали діти.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілу Харківщини 26 квітня

За словами Синєгубова, РФ вдарила по центральній частині міста. Сталося загоряння двоповерхового будинку.

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"Унаслідок ворожих ударів по Дергачам Харківського району постраждали двоє дітей", — написав Синєгубов, говорячи про двох постраждалих дітей.

Він додав, що дівчатка, 16 та 5 років, отримали медичну допомогу на місці.

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Нагадаємо, за минулу добу ворог не здійснював обстрілів Харкова. В свою чергу, на території області було обстріляно 15 населених пунктів.

25 квітня ворог атакував Балаклію Харківської області. У МВА оприлюднили кадри наслідків.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок удару збільшилася до десяти.