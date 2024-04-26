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Окупанти скинули КАБи по Харківщині, постраждали діти

26 квітня 2024 11:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти скинули КАБи по Харківщині, постраждали діти
Наслідки обстрілу Харківщини. Фото архівне: Синєгубов\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські окупанти обстріляли КАБами населений пункт Дергачі на Харківщини вранці, 26 квітня. Внаслідок атаки постраждали діти. 

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

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Наслідки обстрілу Харківщини 26 квітня

За словами Синєгубова, РФ вдарила по центральній частині міста. Сталося загоряння двоповерхового будинку.

РФ скинула КАБ на Дергачі
Скриншот

"Унаслідок ворожих ударів по Дергачам Харківського району постраждали двоє дітей", — написав Синєгубов, говорячи про двох постраждалих дітей. 

Він додав, що дівчатка, 16 та 5 років, отримали медичну допомогу на місці. 

Обстріл Дергачів 26 квітня
Скриншот

Нагадаємо, за минулу добу ворог не здійснював обстрілів Харкова. В свою чергу, на території області було обстріляно 15 населених пунктів.

25 квітня ворог атакував Балаклію Харківської області. У МВА оприлюднили кадри наслідків.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок удару збільшилася до десяти.

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