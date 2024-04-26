В Харьковской области вражеский дрон попал в авто с волонтерами

Пострадавший автомобиль в результате обстрела. Иллюстративное фото: Олег Синегубов

Российские войска ударили дроном по машине в приграничном населенном пункте Харьковщины. В результате удара получили двое местных волонтеров.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов Telegram в пятницу, 26 апреля.

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Инцидент произошел сегодня в 12:30 в селе Сотницкий Богодуховском районе. В результате удара вражеского дрона по автомобилю ранения получили двое местных волонтеров: мужчина в возрасте 56 лет и его 54-летняя жена. Кроме того, за медицинской помощью обратился их 18-летний отпрыск.

По словам главы областной администрации, обстрел произошел после того, как местным жителям была оказана гуманитарная помощь.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Ранее оккупанты обстреляли КАБами населенный пункт Дергачи на Харьковщине утром. В результате атаки пострадали дети.

До этого в четверг, 25 апреля, российские военные атаковали железнодорожный вокзал в Балаклее Харьковской области. В результате пострадали 10 человек.