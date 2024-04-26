Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области вражеский дрон попал в авто с волонтерами arrow

В Харьковской области вражеский дрон попал в авто с волонтерами

26 апреля 2024 17:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области вражеский дрон попал в авто с волонтерами
Пострадавший автомобиль в результате обстрела. Иллюстративное фото: Олег Синегубов
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Российские войска ударили дроном по машине в приграничном населенном пункте Харьковщины. В результате удара получили двое местных волонтеров.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов Telegram в пятницу, 26 апреля.

Читайте также:

Обстрелы Харьковщины

Инцидент произошел сегодня в 12:30 в селе Сотницкий Богодуховском районе. В результате удара вражеского дрона по автомобилю ранения получили двое местных волонтеров: мужчина в возрасте 56 лет и его 54-летняя жена. Кроме того, за медицинской помощью обратился их 18-летний отпрыск.

По словам главы областной администрации, обстрел произошел после того, как местным жителям была оказана гуманитарная помощь.

В Харьковской области вражеский дрон попал в авто с волонтерами - фото 1
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Ранее оккупанты обстреляли КАБами населенный пункт Дергачи на Харьковщине утром. В результате атаки пострадали дети.

До этого в четверг, 25 апреля, российские военные атаковали железнодорожный вокзал в Балаклее Харьковской области. В результате пострадали 10 человек.

Харьковская область
обстрелы
волонтеры
Олег Синегубов
дроны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри