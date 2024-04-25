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У Балаклії збільшилася кількість поранених внаслідок удару РФ, — МВС

25 квітня 2024 19:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Балаклії збільшилася кількість поранених внаслідок удару РФ, — МВС
Швидка допомога. Ілюстративне фото: відкриті джерела
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські військові в четвер, 25 квітня, атакували Балаклію Харківської області. Кількість постраждалих внаслідок удару по вокзалу збільшилася до десяти.

Про це повідомляє МВС України.

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"Кількість постраждалих зросла до восьми. Наразі вони госпіталізовані", — йдеться у повідомленні.

удар по Балаклії
Скриншот допису МВС

Проте згодом голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що кількість поранених знову зросла — наразі відомо про десятьох. Серед них дві жінки 37, 48 років та 55-річний цивільний чоловік.

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Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, раніше повідомлялося про сімох поранених внаслідок обстрілу Балаклії. 

Як розповів начальник Балаклійської міської адміністрації Віталій Карабанов, усі постраждалі в Балаклії є пасажирами.

Харківська область
обстріли
окупанти
війна в Україні
ракетний удар

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