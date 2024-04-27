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В Харьковской области вражеский дрон попал в грузовик

27 апреля 2024 19:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На Харьковщине вражеский дрон попал в грузовик
Пострадавший автомобиль. Фото: Олег Синегубов / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Вблизи Волчанска Харьковской области вражеский беспилотник попал в грузовик. 52-летний гражданский водитель получил тяжелые ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в субботу, 27 апреля.

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Согласно информации, полученной от Синегубова, около 13:00 неподалеку от Волчанска была зафиксирована атака вражеского FPV-дрона, попавшего в грузовой автомобиль. В результате этого нападения пострадал мужчина, он получил серьезные ранения и находится в тяжелом состоянии.

"Ранение получил гражданский 52-летний водитель. Мужчину немедленно доставили в медицинское учреждение. Его состояние — тяжелое", — говорится в сообщении.

В Харьковской области вражеский дрон попал в грузовик - фото 1
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, что в Харькове российские захватчики нанесли ракетные удары по функционирующей областной психбольнице. В результате обстрела пострадала женщина.

Также мы рассказывали о том, что россияне нанесли очередные ракетные и артиллерийские удары по Харьковской области, в частности обстреляв жилой дом в селе Дергачи.

Харьковская область
грузовики
Олег Синегубов
дроны
водители
ранение

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