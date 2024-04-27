На Харьковщине вражеский дрон попал в грузовик

В Харьковской области вражеский дрон попал в грузовик
Вблизи Волчанска Харьковской области вражеский беспилотник попал в грузовик. 52-летний гражданский водитель получил тяжелые ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в субботу, 27 апреля.
Атака дронами в Харьковской области
Согласно информации, полученной от Синегубова, около 13:00 неподалеку от Волчанска была зафиксирована атака вражеского FPV-дрона, попавшего в грузовой автомобиль. В результате этого нападения пострадал мужчина, он получил серьезные ранения и находится в тяжелом состоянии.
"Ранение получил гражданский 52-летний водитель. Мужчину немедленно доставили в медицинское учреждение. Его состояние — тяжелое", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Харькове российские захватчики нанесли ракетные удары по функционирующей областной психбольнице. В результате обстрела пострадала женщина.
Также мы рассказывали о том, что россияне нанесли очередные ракетные и артиллерийские удары по Харьковской области, в частности обстреляв жилой дом в селе Дергачи.
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