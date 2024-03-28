На Харківщині вранці лунали вибухи — чи є постраждалі внаслідок обстрілу
У Вовчанську та селі Мочанівка Куп’янського району Харківської області у четвер, 28 березня, пролунали вибухи. Внаслідок російського обстрілу є загиблі та поранені серед мирного населення.
Про це інформує пресслужба ГУНП Харківської області.
Наслідки обстрілу Харківщини
Як повідомляється, біля поліклініки у Мочанівці в цивільному автомобілі від поранень померла жінка, її чоловік також отримав поранення.
У Вовчанську російський снаряд влучив у подвір’я приватного будинку, де перебував 60-річний чоловік, який отримав легкі уламкові поранення. Також ушпиталено 48-річного мешканця Вовчанська, який отримав контузію.
На місцях подій досі працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та поліцейські сапери-вибухотехніки. Правоохоронці відкрили справу за фактом порушення звичаїв та законів ведення війни.
Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли селище Борова Ізюмського району Харківщини, внаслідок чого загинула 12-річна дитина.
Водночас у районі Чугуєва сапери знайшли рештки родини, яка загинула внаслідок окупації міста.
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