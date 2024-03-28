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На Харківщині вранці лунали вибухи — чи є постраждалі внаслідок обстрілу

28 березня 2024 17:07
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Ілля Рябінін
редактор
На Харківщині вранці лунали вибухи — чи є постраждалі внаслідок обстрілу
Поліцейський оглядає наслідки руйнації. Фото: Національна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Вовчанську та селі Мочанівка Куп’янського району Харківської області у четвер, 28 березня, пролунали вибухи. Внаслідок російського обстрілу є загиблі та поранені серед мирного населення.

Про це інформує пресслужба ГУНП Харківської області.

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Як повідомляється, біля поліклініки у Мочанівці в цивільному автомобілі від поранень померла жінка, її чоловік також отримав поранення. 

На Харківщині вранці лунали вибухи — чи є постраждалі внаслідок обстрілу
Автомобіль, в якому загинула жінка. Джерело: Національна поліція

У Вовчанську російський снаряд влучив у подвір’я приватного будинку, де перебував 60-річний чоловік, який отримав легкі уламкові поранення. Також ушпиталено 48-річного мешканця Вовчанська, який отримав контузію.

На Харківщині вранці лунали вибухи — чи є постраждалі внаслідок обстрілу
Подвір'я будинку, куди влучив снаряд. Джерело: Національна поліція

На місцях подій досі працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та поліцейські сапери-вибухотехніки. Правоохоронці відкрили справу за фактом порушення звичаїв та законів ведення війни.

На Харківщині вранці лунали вибухи — чи є постраждалі внаслідок обстрілу
Працівники СОГ на місці "прильоту". Джерело: Національна поліція

Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли селище Борова Ізюмського району Харківщини, внаслідок чого загинула 12-річна дитина. 

Водночас у районі Чугуєва сапери знайшли рештки родини, яка загинула внаслідок окупації міста. 

вибух
поліція
Україна
Харківська область
обстріли
Куп'янськ
жертви

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