На Харківщині вранці лунали вибухи — чи є постраждалі внаслідок обстрілу

Поліцейський оглядає наслідки руйнації. Фото: Національна поліція

У Вовчанську та селі Мочанівка Куп’янського району Харківської області у четвер, 28 березня, пролунали вибухи. Внаслідок російського обстрілу є загиблі та поранені серед мирного населення.

Про це інформує пресслужба ГУНП Харківської області.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Харківщини

Як повідомляється, біля поліклініки у Мочанівці в цивільному автомобілі від поранень померла жінка, її чоловік також отримав поранення.

Автомобіль, в якому загинула жінка. Джерело: Національна поліція

У Вовчанську російський снаряд влучив у подвір’я приватного будинку, де перебував 60-річний чоловік, який отримав легкі уламкові поранення. Також ушпиталено 48-річного мешканця Вовчанська, який отримав контузію.

Подвір'я будинку, куди влучив снаряд. Джерело: Національна поліція

На місцях подій досі працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та поліцейські сапери-вибухотехніки. Правоохоронці відкрили справу за фактом порушення звичаїв та законів ведення війни.

Працівники СОГ на місці "прильоту". Джерело: Національна поліція

Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли селище Борова Ізюмського району Харківщини, внаслідок чого загинула 12-річна дитина.

Водночас у районі Чугуєва сапери знайшли рештки родини, яка загинула внаслідок окупації міста.