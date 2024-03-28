В Харьковской области утром раздавались взрывы — есть ли пострадавшие в результате обстрела
В Волчанске и селе Мочановка Купянского района Харьковской области в четверг, 28 марта, раздались взрывы. В результате российских обстрелов погибли и ранены среди мирного населения.
Об этом информирует пресс-служба ГУНП Харьковской области.
Последствия обстрела Харьковской области
Как сообщается, возле поликлиники в Мочановке в гражданском автомобиле от ранений умерла женщина, ее муж получил ранения.
В Волчанске российский снаряд попал во двор частного дома, где находился 60-летний мужчина, получивший легкие обломочные ранения. Также госпитализирован 48-летний житель Волчанска, который получил контузию.
На местах происшествий до сих пор работают следственно-оперативные группы, криминалисты и полицейские саперы-взрывотехники. Правоохранители возбудили дело по факту нарушения обычаев и законов ведения войны.
Напомним, ранее россияне обстреляли поселок Боровая Изюмского района Харьковской области, в результате чего погиб 12-летний ребенок.
В то же время в районе Чугуева саперы нашли останки семьи, погибшей в результате оккупации города.
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