В Харьковской области утром раздавались взрывы — есть ли пострадавшие в результате обстрела

Полицейский осматривает последствия разрушения. Фото: Национальная полиция

В Волчанске и селе Мочановка Купянского района Харьковской области в четверг, 28 марта, раздались взрывы. В результате российских обстрелов погибли и ранены среди мирного населения.

Об этом информирует пресс-служба ГУНП Харьковской области.

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Как сообщается, возле поликлиники в Мочановке в гражданском автомобиле от ранений умерла женщина, ее муж получил ранения.

Автомобиль, в котором погибла женщина. Источник: Национальная полиция

В Волчанске российский снаряд попал во двор частного дома, где находился 60-летний мужчина, получивший легкие обломочные ранения. Также госпитализирован 48-летний житель Волчанска, который получил контузию.

Двор дома, куда попал снаряд. Источник: Национальная полиция

На местах происшествий до сих пор работают следственно-оперативные группы, криминалисты и полицейские саперы-взрывотехники. Правоохранители возбудили дело по факту нарушения обычаев и законов ведения войны.

Работники СОГ на месте прилета. Источник: Национальная полиция

Напомним, ранее россияне обстреляли поселок Боровая Изюмского района Харьковской области, в результате чего погиб 12-летний ребенок.

В то же время в районе Чугуева саперы нашли останки семьи, погибшей в результате оккупации города.