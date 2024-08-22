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На Харківщині за добу під ударами росіян опинилися десятки населених пунктів, є постраждалі

22 серпня 2024 11:19
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
На Харківщині за добу під ударами росіян опинилися десятки населених пунктів, є постраждалі
Руйнування внаслідок обстрілів на Харківщині. Фото: ОВА
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

На Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів три людини отримали поранення. По цивільній інфраструктурі та мирним жителям ворог застосував чотири ракети Х-35, сім FPV-дронів, 1 Іскандер.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов у четвер, 22 серпня.

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Внаслідок російських обстрілів житлових будинків у селі Гетьманівка Шевченківської громади Куп’янського району постраждали цивільні жінка і чоловік, у Козачій Лопані Дергачівської громади Харківського району під завалами сільської ради постраждала жінка.

В селі Одрадне Шевченківської громади на Куп’янщині обстрілами пошкоджено будівлю Шевченківського аграрного ліцею, горіла будівля Шевченківської селищної ради.

Були зруйновані та горіли житлові будинки, господарські споруди, гаражі, автівки та природні екосистеми у Куп’янську, Петрівці Циркунівської громади, Ізюмському та Кам’янці Ізюмської громади, Пісках Радьківських та Шийківці Борівської громади, Нечволодівці Курилівської громади.

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російські війська Харківська область обстріли Олег Синєгубов війна в Україні атака

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11:51 Директор психлікарні Одещини пояснив проблему з харчуванням військових

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