Росіяни атакували селище на Харківщині — рятувальники розбирають завали

Наслідки атаки. Фото: Національна поліція України

У середу 21 серпня, близько 12:25, російські військові здійснили артилерійський обстріл по селищу Козача Лопань, що на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали будівля сільської ради, приватні житлові будинки та цивільний автомобіль.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

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Зараз на місці події активно працюють правоохоронці, медики та рятувальники. Відомо, що під завалами може знаходитися три цивільні жінки, які перебували у підвальному приміщенні будинку. Слідчо-оперативна група поліції, криміналісти і вибухотехніки проводять розслідування та обстеження території.

Наслідки атаки. Фото: Національна поліція України

Наслідки атаки. Фото: Національна поліція України

Наслідки атаки. Фото: Національна поліція України

Наслідки атаки. Фото: Національна поліція України

Наслідки атаки. Фото: Національна поліція України 1 / 5

Наразі рятувальникам вдалося визволити одну жінку, 1968 року народження. Пошуково-рятувальні роботи наразі продовжуються.

Жінка, яку витягнули з-під завалів. Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, окупанти атакували село Козача Лопань, що у Дергачівській громаді на Харківщині. Приліт стався по будівлі сільської ради.