В Харьковской области за сутки под ударами россиян оказались десятки населенных пунктов, есть пострадавшие

Разрушение в результате обстрелов в Харьковской области. Фото: ОВА

В Харьковской области за минувшие сутки в результате российских обстрелов три человека получили ранения. По гражданской инфраструктуре и мирным жителям враг применил четыре ракеты Х-35, семь FPV-дронов, 1 Искандер.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в четверг, 22 августа.

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В результате российских обстрелов жилых домов в селе Гетмановка Шевченковской общины Купянского района пострадали гражданские женщина и мужчина, в Казачьей Лопане Дергачевской общины Харьковского района под завалами сельского совета пострадала женщина.

В селе Одрадне Шевченковской общины на Купянщине обстрелами повреждено здание Шевченковского аграрного лицея, горело здание Шевченковского поселкового совета.

Были разрушены и горели жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили и природные экосистемы в Купянске, Петровке Циркуновской общины, Изюмском и Каменце Изюмской общины, Песках Радьковских и Шейковцы Боровской общины, Нечволодов.