Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области за сутки под ударами РФ были десятки населенных пунктов, есть пострадавшие arrow

В Харьковской области за сутки под ударами РФ были десятки населенных пунктов, есть пострадавшие

22 августа 2024 11:19
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
В Харьковской области за сутки под ударами россиян оказались десятки населенных пунктов, есть пострадавшие
Разрушение в результате обстрелов в Харьковской области. Фото: ОВА
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

В Харьковской области за минувшие сутки в результате российских обстрелов три человека получили ранения. По гражданской инфраструктуре и мирным жителям враг применил четыре ракеты Х-35, семь FPV-дронов, 1 Искандер.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в четверг, 22 августа.

Читайте также:

Последствия обстрелов в Харьковской области

В результате российских обстрелов жилых домов в селе Гетмановка Шевченковской общины Купянского района пострадали гражданские женщина и мужчина, в Казачьей Лопане Дергачевской общины Харьковского района под завалами сельского совета пострадала женщина.

В селе Одрадне Шевченковской общины на Купянщине обстрелами повреждено здание Шевченковского аграрного лицея, горело здание Шевченковского поселкового совета.

Были разрушены и горели жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили и природные экосистемы в Купянске, Петровке Циркуновской общины, Изюмском и Каменце Изюмской общины, Песках Радьковских и Шейковцы Боровской общины, Нечволодов.

Также важные новости дня по теме:

российские войска Харьковская область обстрелы Олег Синегубов война в Украине атака

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:15 Жара увеличивает дефицит света — в Минэнерго проинформировали об отключениях

12:10 В Запорожской ОВА сообщили, в каком состоянии раненые дети в результате вражеского удара по области

11:54 В Донецкой области российские войска убили четырех гражданских — фото разрушений от обстрелов

11:53 Рада запретила больницам сотрудничать с фирмами за финансовые стимулы

11:51 Директор психбольницы Одесчины объяснил проблему с питанием военных

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

11:41 Зеленский назвал количество церквей, которые уничтожила Россия с начала полномасштабного вторжения

11:40 Помощь ВПЛ — что изменится для переселенцев в 2025 году

11:33 Воздушные силы назвали количество дронов России, которые сбили этой ночью

11:33 Украина привлекает аварийную помощь по энергосистемам Словакии — будут ли отключения света

11:32 В Минобороны анонсировали новые функции в приложении "Резерв+"

12:15 Жара увеличивает дефицит света — в Минэнерго проинформировали об отключениях

12:10 В Запорожской ОВА сообщили, в каком состоянии раненые дети в результате вражеского удара по области

11:54 В Донецкой области российские войска убили четырех гражданских — фото разрушений от обстрелов

11:53 Рада запретила больницам сотрудничать с фирмами за финансовые стимулы

11:51 Директор психбольницы Одесчины объяснил проблему с питанием военных

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

11:41 Зеленский назвал количество церквей, которые уничтожила Россия с начала полномасштабного вторжения

11:40 Помощь ВПЛ — что изменится для переселенцев в 2025 году

11:33 Воздушные силы назвали количество дронов России, которые сбили этой ночью

11:33 Украина привлекает аварийную помощь по энергосистемам Словакии — будут ли отключения света

11:32 В Минобороны анонсировали новые функции в приложении "Резерв+"

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

Text

10:46 Ляшко отправил проверку в психушку Одесчины, где боевой медик объявил голодовку

Text

09:51 Нардепка объяснила, почему закон о регистрации оружия не сработает в условиях войны

Text

09:04 Нардепка заявила о коррупционных злоупотреблениях в военных закупках

Text

08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Text

08:00 В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

00:08 Нардеп Мовчан объяснил, почему Украина не может эвакуировать на свою территорию беженцев из Курщины

21 августа 2024
Text

22:00 Нардеп Южанина предупредила о значительном повышении цен на топливо

Text

18:17 Военный рассказал о сложных условиях, в которых находятся некоторые бригады ВСУ

Text

17:50 Новый мирный план от Украины и приказ Байдена готовить ядерное оружие — эфир Вечір.LIVE

Text

17:32 Россия использует защищенные от РЭБ дроны — военный ответил, как с этим борются ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира