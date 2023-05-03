В Харьковской области запретили засевать неразминированные земли: что известно

Трактор работает в поле рядом с останками от боеприпаса. Фото: УНИАН / Мариенко Андрей

В Балаклейской громаде Харьковской области запретили проведение сельхозработ на полях, которые еще не обследовали саперы. Соответствующее решение было принято местной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщили в Балаклейском городском совете.

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Решение Балаклейского городского совета

Согласно сообщению, запрещено проведение сельскохозяйственных работ на неразминированных землях городской территориальной громады в зонах проведения боевых действий, деоккупированных территорий, на которых не проведены мероприятия по разминированию и очистке от взрывоопасных предметов.

Также сообщается, что комиссия приняла соответствующие меры "учитывая предложения ГСЧС Украины и с целью защиты населения".

Напомним, что аграриев деоккупированных территорий освободили от налогов. Это предусматривает закон №7632, подписанный президентом Владимиром Зеленским.

Также мы писали о том, что в Купянском районе Харьковской области во время работ в поле трактор наехал на неизвестный взрывоопасный предмет.