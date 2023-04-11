У Куп'янському районі тракторист підірвався на міні

Трактор працює у полі поруч із останками боєприпасу. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

11 квітня близько 14:10 в Куп’янському районі Харківської області під час робіт у полі трактор наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Харківській області.

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Подробиці інциденту

Трактор підірвався неподалік сіл Сподобівка та Кравцівка Шевченківської громади.

"В результаті наїзду трактору на ВНП 32-річний тракторист отримав контузію. Наразі він перебуває у лікувальному закладі", — пишуть рятувальники.

У ДСНС просять мешканців області суворо дотримуватись заходів мінної безпеки. Це означає: не ходити у ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією. Обходити невідомі, або необстежені саперами дороги.

Нагадаємо, що на території Харківської області активізувалися псевдосапери. Рятувальники попереджає мешканців Харківщини про роботу несправжніх саперів, які нібито розміновують територію за гроші.

Також ми писали, що через високу мінну небезпеку на деяких територіях регіону під час Великодніх свят заборонено відвідування кладовищ.