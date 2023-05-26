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На Харківщині загинув чоловік з вибухівкою у колясці мотоцикла, — Синєгубов

26 травня 2023 10:51
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На Харківщині загинув чоловік з вибухівкою у колясці мотоцикла, — Синєгубов
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Фото: Telegram Синєгубова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В Ізюмському районі Харківської області чоловік підірвався на вибухівці. Вибухонебезпечний предмет 39-річний місцевий житель перевозив у колясці власного мотоцикла.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Вибух у мотоциклі

У селі Протопопівка Балаклійської громади Ізюмського району загинув один чоловік і був поранений інший.

Інцидент стався через те, що чоловік перевозив у колясці свого мотоцикла невідомий вибухонебезпечний предмет.

Сам 39-річний власник мотоцикла загинув. 45-річний чоловік, який перебував поруч, отримав травми середньої тяжкості і був госпіталізований.

Обстріли Харківщини

У ніч з 25 на 25 травня російські війська завдали удару дронами-камікадзе по містах Ізюм та Мерефа.

В Ізюмі дрони влучили в будівлі освітнього закладу та гаражу з сільгосптехнікою. Розпочалася пожежа.

У Мерефі пожежа, яка зайнялася внаслідок дронової атаки, пошкодила одне із підприємств міста.

За попередніми даними, ніхто з мешканців вказаних міст не постраждав.

Нагадаємо, що 21 травня у Харківській області чоловік підірвався на міні. Внаслідок вибуху 61-річний чоловік залишився без правої ступні.

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