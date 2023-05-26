На Харківщині загинув чоловік з вибухівкою у колясці мотоцикла, — Синєгубов
В Ізюмському районі Харківської області чоловік підірвався на вибухівці. Вибухонебезпечний предмет 39-річний місцевий житель перевозив у колясці власного мотоцикла.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Вибух у мотоциклі
У селі Протопопівка Балаклійської громади Ізюмського району загинув один чоловік і був поранений інший.
Інцидент стався через те, що чоловік перевозив у колясці свого мотоцикла невідомий вибухонебезпечний предмет.
Сам 39-річний власник мотоцикла загинув. 45-річний чоловік, який перебував поруч, отримав травми середньої тяжкості і був госпіталізований.
Обстріли Харківщини
У ніч з 25 на 25 травня російські війська завдали удару дронами-камікадзе по містах Ізюм та Мерефа.
В Ізюмі дрони влучили в будівлі освітнього закладу та гаражу з сільгосптехнікою. Розпочалася пожежа.
У Мерефі пожежа, яка зайнялася внаслідок дронової атаки, пошкодила одне із підприємств міста.
За попередніми даними, ніхто з мешканців вказаних міст не постраждав.
Нагадаємо, що 21 травня у Харківській області чоловік підірвався на міні. Внаслідок вибуху 61-річний чоловік залишився без правої ступні.