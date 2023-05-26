В Харьковской области погиб мужчина со взрывчаткой в коляске мотоцикла, — Синегубов

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Фото: Telegram Синегубова

В Изюмском районе Харьковской области мужчина подорвался на взрывчатке. Взрывоопасный предмет 39-летний местный житель перевозил в коляске мотоцикла.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Взрыв в мотоцикле

В селе Протопоповка Балаклейской громады Изюмского района погиб один человек и был ранен другой.

Инцидент произошел из-за того, что мужчина перевозил в коляске своего мотоцикла неизвестный взрывоопасный предмет.

Сам 39-летний владелец мотоцикла погиб. Находившийся рядом 45-летний мужчина получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.

Обстрелы Харьковщины

В ночь с 25 на 25 мая российские войска нанесли удар дронами-камикадзе по городам Изюм и Мерефа.

В Изюме дроны попали в здание образовательного учреждения и гараж с сельхозтехникой. Начался пожар.

В Мерефе пожар, загоревшийся в результате дроновой атаки, повредил одно из предприятий города.

По предварительным данным, никто из жителей указанных городов не пострадал.

Напомним, что 21 мая в Харьковской области мужчина подорвался на мине. В результате взрыва 61-летний мужчина остался без правой ступни.