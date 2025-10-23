Відео
Україна
Головна Харків На Харківщині загинув рятувальник під час повторного удару Росії

На Харківщині загинув рятувальник під час повторного удару Росії

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 08:09
Оновлено: 08:38
На Харківщині під час повторного удару РФ загинув рятувальник Юрій Чистіков
Пошкодження на пожежній машині після атаки. Фото: ДСНС України

Росія вкотре здійснила черговий воєнний злочин. У ніч проти 23 жовтня на Харківщині російські війська завдали повторного удару по рятувальниках на Куп'янщині. Від атаки загинув 50-річний командир відділення 43 Державної пожежно-рятувальної частини 4 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Харківській області головний майстер-сержант служби цивільного захисту Юрій Чистіков.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Читайте також:

На Харківщині Росія вбила рятувальника

Трагедія сталася у селі Зелений Гай, що у Куп'янському районі Великобурлуцької громади. На той момент там працювали рятувальники, які ліквідовували наслідки першої атаки. 

Внаслідок цього загинув командир пожежного відділення, а ще п'ятеро рятувальників отримали поранення. 

Також у ДСНС показали фото наслідків атаки — від удару було сильно пошкоджено авто пожежної частини.

Обстріл рятувальників
Пожежна машина після атаки. Фото: ДСНС Харківщини
Атака на пожежників
Пошкодження машини. Фото: ДСНС Харківщини
Юрій Чистіков
Юрій Чистіков. Фото: ДСНС Харківщини

"Вся велика родина рятувальників висловлює щирі співчуття родині загиблого. Його відвага, безстрашність і самопожертва назавжди залишаться у пам’яті побратимів. Юрій Чистіков був прикладом служіння обов’язку — людиною, для якої порятунок інших був важливішим за власне життя. Його ім’я назавжди залишиться в серцях рятувальників як символ мужності, честі та відданості службі", — повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, вчора, 22 жовтня, Росія здійснила атаку на дитячий садок у Харкові, внаслідок якої загинув 40-річний чоловік.

В ДСНС наголосили, що російські війська скерували усі три дрони цілеспрямовано.

Додамо, що повторні атаки на рятувальників — це одна із сталих тактик атак російських військ. Аналогічні випадки уже траплялися на Київщині у вересні, а також у Чернігівській області

смерть Харків ДСНС обстріли війна пожежники
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
