Україна
На Харьковщине погиб спасатель во время повторного удара России

На Харьковщине погиб спасатель во время повторного удара России

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 08:09
обновлено: 08:09
На Харьковщине во время повторного удара РФ погиб спасатель Юрий Чистиков
Повреждения на пожарной машине после атаки. Фото: ГСЧС Украины

Россия в очередной раз совершила очередное военное преступление. В ночь на 23 октября, на Харьковщине российские войска нанесли повторный удар по спасателям на Купянщине. От атаки погиб 50-летний командир отделения 43 Государственной пожарно-спасательной части 4 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области главный мастер-сержант службы гражданской защиты Юрий Чистиков.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Читайте также:

На Харьковщине Россия убила спасателя

Трагедия произошла в селе Зеленый Гай, что в Купянском районе Великобурлукской громады. На тот момент там работали спасатели, которые ликвидировали последствия первой атаки.

В результате погиб командир пожарного отделения, а еще пятеро спасателей получили ранения.

Также в ГСЧС показали фото последствий атаки — от удара было сильно повреждено авто пожарной части.

Обстріл рятувальників
Пожарная машина после атаки. Фото: ГСЧС Харьковщины
Атака на пожежників
Повреждения машины. Фото: ГСЧС Харьковщины
Юрій Чистіков
Юрий Чистиков. Фото: ГСЧС Харьковщины

"Вся большая семья спасателей выражает искренние соболезнования семье погибшего. Его отвага, бесстрашие и самопожертвование навсегда останутся в памяти собратьев. Юрий Чистиков был примером служения долгу — человеком, для которого спасение других было важнее собственной жизни. Его имя навсегда останется в сердцах спасателей как символ мужества, чести и преданности службе", — сообщили в ГСЧС.

Напомним, вчера, 22 октября, Россия совершила атаку на детский сад в Харькове в результате которого погиб 40-летний мужчина.

В ГСЧС отметили, что российские войска направили все три дрона целенаправленно.

Добавим, что повторные атаки на спасателей — это одна из постоянных тактик атак российских войск. Аналогичные случаи уже случались в Киевской области в сентябре, а также в Черниговской области.

смерть Харьков ГСЧС обстрелы пожарники
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
