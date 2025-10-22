Обстріл дитсадка у Харкові 22 жовтня — влучили три дрони

Наслідки удару по дитячому садочку в Харкові. Фото: ДСНС

Російські війська 22 жовтня завдали три удари дронами по дитячому садочку у Харкові. Наразі відомо про сімох постраждалих, але дітей серед них немає.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Удар по дитячому садочку в Харкові

Терехов розповів, що три ворожі "шахеди" влучили у приватний дитсадок у Харкові.

"Дітей евакуювали в укриття, яке розташоване у підвальному приміщенні цього садочка. Зараз фахівці ДСНС працюють на другому поверсі, який "повністю склався"", — поділився міський голова.

За його словами, станом на зараз відомо про сімох постраждалих. Усі вони комунальними. Серед них — один загиблий чоловік. На щастя, інформація про поранення дітей не підтвердилась.

Також відомо, що крім садочка пошкоджене офісне приміщення, яке розташоване поряд, та чотири житлові будинки.

Нагадаємо, у Харкові 22 жовтня пролунало кілька потужних вибухів. Російські війська атакували місто ударними дронами.

Під ворожим прицілом опинився приватний дитячий садок, де перебували діти. На щастя, їх вдалося евакуювати.

На удар окупантів відреагував Володимир Зеленський. Він наголосив, що немає й не може бути жодного виправдання цій атаці.