Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Атака дронів на дитсадок в Харкові — в ДСНС вказали мету росіян

Атака дронів на дитсадок в Харкові — в ДСНС вказали мету росіян

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 14:29
Оновлено: 14:28
У Харкові дрон влучив у дитсадок — всередині було 48 дітей
Рятувальники та поліцейські виносять дітей із дитячого садку. Фото: ДСНС Харківщини

У Харкові російський безпілотник вдень, 22 жовтня влучив у дитячий садок. У момент удару в приміщенні перебувало 48 дітей.

Про це повідомив речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко в ефірі "День.LIVE".

Реклама
Читайте також:

Росіяни скерували дрони на дитсадок

За його словами, атака сталася вдень у Холодногірському районі міста, одразу після влучання на місце прибули рятувальники, поліцейські та медики. Дітей оперативно евакуювали до укриття, ніхто з них не загинув.

Унаслідок удару в будівлі дитсадка спалахнула масштабна пожежа на площі близько 500 квадратних метрів. Також загоряння зафіксували в сусідньому житловому будинку на площі 5 квадратних метрів, і ще в одній двоповерховій будівлі на 20 квадратних метрів.

На місці події продовжують працювати підрозділи ДСНС, піротехніки, кінологи й психологи, які надають допомогу дітям, пережившим атаку.

Євген Василенко підтвердив, що удар по навчальному закладу був здійснений ударним дроном. За його словами, це частина масованої атаки, яка мала цілеспрямований характер.

"Безпосередньо удар завдано в саму будівлю навчального закладу. Це така масована атака — били безпосередньо по нашим дітям", — наголосив він.

Представник ДСНС зазначив, що подібні атаки на освітні, медичні й житлові об’єкти у Харкові тривають із перших днів повномасштабної війни. Рятувальники, за його словами, працюють у постійному ризику, розбирають завали та ліквідовують наслідки обстрілів навіть під загрозою повторних ударів.

Нагадаємо, на російську атаку відреагував Президент України Володимир Зеленський.

Також мер Харкова Ігор Терехов зазначав, що по дитсадку влучило три дрони. Внаслідок атаки є один загиблий — це чоловік віком 40 років.

Харків діти пожежа вибух дрони дитячий садочок
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації