У Харкові дрон влучив у дитсадок — всередині було 48 дітей

Рятувальники та поліцейські виносять дітей із дитячого садку. Фото: ДСНС Харківщини

У Харкові російський безпілотник вдень, 22 жовтня влучив у дитячий садок. У момент удару в приміщенні перебувало 48 дітей.

Про це повідомив речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко в ефірі "День.LIVE".

Реклама

Читайте також:

Росіяни скерували дрони на дитсадок

За його словами, атака сталася вдень у Холодногірському районі міста, одразу після влучання на місце прибули рятувальники, поліцейські та медики. Дітей оперативно евакуювали до укриття, ніхто з них не загинув.

Унаслідок удару в будівлі дитсадка спалахнула масштабна пожежа на площі близько 500 квадратних метрів. Також загоряння зафіксували в сусідньому житловому будинку на площі 5 квадратних метрів, і ще в одній двоповерховій будівлі на 20 квадратних метрів.

На місці події продовжують працювати підрозділи ДСНС, піротехніки, кінологи й психологи, які надають допомогу дітям, пережившим атаку.

Євген Василенко підтвердив, що удар по навчальному закладу був здійснений ударним дроном. За його словами, це частина масованої атаки, яка мала цілеспрямований характер.

"Безпосередньо удар завдано в саму будівлю навчального закладу. Це така масована атака — били безпосередньо по нашим дітям", — наголосив він.

Представник ДСНС зазначив, що подібні атаки на освітні, медичні й житлові об’єкти у Харкові тривають із перших днів повномасштабної війни. Рятувальники, за його словами, працюють у постійному ризику, розбирають завали та ліквідовують наслідки обстрілів навіть під загрозою повторних ударів.

Нагадаємо, на російську атаку відреагував Президент України Володимир Зеленський.

Також мер Харкова Ігор Терехов зазначав, що по дитсадку влучило три дрони. Внаслідок атаки є один загиблий — це чоловік віком 40 років.