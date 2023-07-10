В Харьковской области заочно сообщили о подозрении "народному милиционеру"

Табличка "Харьковская областная прокуратура". Фото: Харьковская областная прокуратура

Следователи объявили о подозрении мужчине, который во время оккупации города Балаклея добровольно вступил в должность так называемого "бойца специального отделения быстрого реагирования УВД военной гражданской администрации Харьковской области". Он задерживал и допрашивал граждан.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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Материалы дела

По данным следствия, во время оккупации г. Балаклея Изюмского района местный житель добровольно вступил в должность "бойца специального отделения быстрого реагирования УВД ВГА Харьковской области".

"При выполнении своих "обязанностей коллаборант проводил опрос местных жителей, осуществлял незаконные задержания и допрос людей и "поддерживал общественный порядок" на закрепленном участке в городе", — рассказывают правоохранители.

Фото подозреваемого в коллаборационной деятельности. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

8 июля следователи отдела полиции №1 Изюмского РУП под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры по оперативному сопровождению оперуполномоченных отдела полиции заочно сообщили 36-летнему злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Напомним, что в Харьковской области сообщили о подозрении 64-летней жители города Волчанск, которая во время временной оккупации российскими войсками Харьковской области добровольно сотрудничала с представителями оккупационных властей . Занимая руководящий пост, женщина помогала стране-агрессорке внедрять российские стандарты образования на Харьковщине.

Также мы писали о том, что СБУ задержала трех харьковчан, работавших на ФСБ и наводивших ракеты на Харьков . Прежде злоумышленники пытались выявить направления опрокидывания подразделений ВСУ, которые задействованы в контрнаступлении украинских войск на восточном фронте.