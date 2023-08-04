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На Харьковщине будут заочно судить российского военного, расстрелявшего гражданское авто

4 августа 2023 18:48
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На Харьковщине будут заочно судить российского военного, расстрелявшего гражданское авто
Российские призывники отправляются в гарнизоны (фото иллюстративное). Фото: REUTERS / Алексей Павлишек
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Прокуратура Харьковской области передала в суд дело о российском военном, открывшем огонь по автомобилю с супругами. Во время телефонного разговора с женой мужчина признал, что он убил человека.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Материалы дела

Известно, что 23 июня прошлого года супруги из Донбасса отправились на своем автомобиле Mazda в Бахмут, чтобы вывезти пожилых родителей. Но вблизи села Большая Камышеваха в Изюмском районе их автомобиль был обстрелян российскими военными.

В ходе обстрела женщина пыталась спасти мужчину, но обстрел продолжался. В тот момент украинские военные проводили аэроразведку и зафиксировали обстрелы авто. Женщина, увидев дрон, пошла за ним, он привел ее к месту дислокации украинских военных.

Оккупанты считали, что мужчина погиб, подошли к автомобилю и сбросили тело в траншею, однако мужчина выжил.

"Мужчина более 30 часов пролежал без сознания. Затем он самостоятельно дошел до базы ВСУ", — рассказывают в прокуратуре.

Расстрелянный автомобиль с супругами. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Обнаружено, что вину несет российский военный, житель Москвы, старший лейтенант, командир 1-й мотострелковой роты 1-го мотострелкового батальона БТГр (батальонной мотострелковой группы) 15-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии. округа), командир мотострелковой роты ВС РФ.

Российский военный, открывший прицельный огонь по автомобилю с супругами. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

"Благодаря радиоперехвату установлено, что во время телефонного разговора с женой он, смеясь в трубку, сказал: " Я сегодня убил человека", — пишут правоохранители.

Прокуратурой утвержден обвинительный акт в отношении российского военнослужащего за нарушение законов войны и попытку убийства гражданских лиц. Суд будет проводиться заочно в Барвенковском районном суде Харьковской области.

Напомним, суд признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 37-летнего харьковчанина Алексея Корнева и назначил ему наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества. В 2014 году он бежал в Россию, где и проживает до сих пор.

Также мы писали о том, что следователи сообщили жителю Харьковского района о подозрении в поддержке российской агрессии и незаконном хранении боеприпасов. Мужчина распространял на своей странице фото- и видеоматериалы с пророссийскими нарративами.

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