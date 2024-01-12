На Харківщині засудили колаборанта, який займався агітацією на підтримку РФ

Викриття колаборантів на Харківщині. Ілюстративне фото: Бабель

В Україні до десяти років позбавлення волі засудили колаборанта, який займався встановленням агітаційних бордів на підтримку російських загарбників під час окупації Харківщини. Зазначається, що після того, як армія РФ захопила область, він погодився стати очільником "відділу адміністративно-господарського забезпечення" місцевої окупаційної адміністрації РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Відомо, що він облаштовував бігборди з агітаційними постерами на підтримку російських окупантів та загарбницької політики Кремля.

"Для цього фігурант виділяв з комунального автопарку громади підйомні вишки, вантажну техніку та бульдозери. Також він організовував перевезення на територію РФ приватного майна, яке рашисти намародерили в захоплених селищах району", — йдеться у повідомленні.

Також за вказівкою місцевого гауляйтера зловмисник особисто їздив приватними будинками та агітував людей переходити на бік РФ.

За таку "співпрацю" він обіцяв одноразово виплатити 10 тисяч російських рублів та гарне ставлення з боку загарбників.

Покарання для зрадника

"Співробітники СБУ затримали колаборанта, коли він намагався втекти на тимчасово окуповану територію на сході України у вересні 2022 року. За даним слідства, зловмисником є 26-річний мешканець селища Шевченкове, який з самого початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав збройну агресію проти України", — додали у повідомленні.

Завдяки зібраним доказам суд визнав його винним та призначив йому 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Скриншот допису з Facebook СБУ

Нагадаємо, раніше ми писали, що Червонозаводський райсуд Харкова заочно судитиме чотирьох колаборантів, які співпрацювали з російською армією протягом окупації Харківської області. Вони працювали в лавах окупаційної поліції.