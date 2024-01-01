Житель Харківщини намагався побудувати кар'єру за окупантів — суд відправив його за ґрати

Засуджений колаборант. Фото: Харківська обласна прокуратура

Мешканець Ізюму Харківської області намагався побудувати кар'єру міліціонера при окупантах. Суд довів його провину та засадив за ґрати на 12 років із позбавленням права обіймати посади у правоохоронних структурах на період 12 років із конфіскацією всього майна.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Читайте також:

Мешканець Харківщини намагався побудувати кар'єру при окупантах — деталі

У ході слідства з'ясувалося, що мешканець Ізюма в період окупації влітку 2022 року прийняв посаду "оперуповноваженого за кримінальним розшуком" у структурі, яка називається "народною міліцією".

Колаборант здійснював оперативно-слідчі заходи, включаючи допити та арешти.

Прокуратура також повідомляє, що після звільнення території Ізюму чоловік біг на території, які не контролюються українською владою, щоб уникнути судового переслідування.

"29 грудня 2023 року суддя Київського райсуду Харкова ухвалив рішення про винність цієї особи. Дата початку відбування покарання буде встановлена після її арешту", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про колаборант у Харківській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області також було затримано шанувальника російських окупантів. Він просував антиукраїнські ідеї та кремлівські фейки серед населення.