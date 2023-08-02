В Харьковской области задержали мужчину, который помогал оккупантам создавать пропагандистский контент

Билборд с пророссийским нарративом на автомобильной трассе. Фото: РИА Новости

По данным следствия, во время захвата Волчанского местный житель, имея пророссийские взгляды, активно помогал оккупантам создавать антиукраинский контент и участвовал в пропагандистских роликах. Мужчину будут судить в Харькове.

Об этом сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

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Материалы дела

В частности, обвиняемый стал героем пропагандистского ролика, снимаемым представителями РФ. Сознательно извращая факты, чтобы сформировать у потенциальных зрителей положительное отношение к государству-агрессору, мужчина утверждал, что именно ВСУ обстреливают мирное население Украины и разрушают гражданские объекты.

"Транслируя типичные кремлевские нарративы, обвиняемый назвал вооруженную агрессию России против нашего государства "гражданским конфликтом". Более того, он призвал украинских военных сложить оружие, вернуться домой и "не верить в то, что россия напала на Украину", — рассказывают правоохранители.

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 49-летнего мужчины по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Дело будет рассматриваться в Чугуевском городском суде Харьковской области.

Напомним, что в Харькове будут судить директора почты, которая организовывала распространение пропагандистской прессы.

Также мы писали о том, что в Харькове будут судить очередного приспешника оккупантов, который прятал топливо для российской техники от украинской аэроразведки. Мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы.