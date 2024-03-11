На Харьковщине задержали корректировщика ракетных ударов по Изюму

Корректировщик ударов РФ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала российского информатора в Харьковской области. Женщина корректировала ракетные удары по городу Изюм.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 11 марта.

Читайте также:

СБУ разоблачила агента РФ

Известно, что с марта 2022 года злоумышленница сотрудничала с военной разведкой России и собирала разведданные о Силах обороны и корректировала ракетные удары по региону.

"Среди основных ее задач было отслеживание маршрутов движения военных колонн ВСУ в направлении передовой", — говорится в сообщении.

Также приспешница врага пыталась установить места наибольшего сосредоточения украинских защитников с тяжелым вооружением и "отчитывалась" оккупантам о последствиях воздушных атак по территории области.

Для сбора данных вражеский информатор обходила местность, а также "втемную" расспрашивала о "последних новостях" у знакомых.

"Полученные сведения захватчики использовали для подготовки новых и корректировки повторных обстрелов восточного региона, в частности города Изюм", — уточнили в СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили мобильный телефон с доказательствами преступных действий. Женщине сообщили о подозрении в распространении информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения.

В настоящее время злоумышленница находится под стражей, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Скриншот поста СБУ

Напомним, Харьковская областная прокуратура объявила о подозрении 32-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Также мы писали, что в Славянске Донецкой области СБУ задержала агентов РФ, которые искали расположение HIMARS.