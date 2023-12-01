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На Харківщині затримали зловмисника, який побив чоловіка заради телефону

1 грудня 2023 12:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Харківщині затримали зловмисника, який побив чоловіка заради телефону
Крадіжка телефону. Ілюстративне фото: zp.oblast.online
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Харківщині правоохоронці затримали зловмисника, який побив чоловіка та забрав у нього телефон. Ним виявився 18-річний житель Богодухова.

Про це пише пресслужба Поліції Харківської області.

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Що відомо про напад

Як стало відомо, мешканець міста Богодухів повертався з роботи, де на нього напав невідомий чоловік. З тілесними ушкодженнями чоловіка було шпиталізовано до лікарні.

"В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські Богодухівського РВП встановили особу нападника. Ним виявився 18-річний житель міста Богодухів, раніше неодноразово судимий за майнові злочини", — йдеться у повідомленні.

Наразі зловмисника затримано. Він отримав підозру у розбійному нападі. У суді йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

викрав у чоловіка телефон
Скриншот допису з Telegram Поліції Харківської області

Нагадаємо, у Харкові судитимуть інженера комунального підприємства. Він заволодів бюджетними коштами на суму майже 1,5 млн грн.

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