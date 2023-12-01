На Харківщині затримали зловмисника, який побив чоловіка заради телефону
На Харківщині правоохоронці затримали зловмисника, який побив чоловіка та забрав у нього телефон. Ним виявився 18-річний житель Богодухова.
Про це пише пресслужба Поліції Харківської області.
Що відомо про напад
Як стало відомо, мешканець міста Богодухів повертався з роботи, де на нього напав невідомий чоловік. З тілесними ушкодженнями чоловіка було шпиталізовано до лікарні.
"В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські Богодухівського РВП встановили особу нападника. Ним виявився 18-річний житель міста Богодухів, раніше неодноразово судимий за майнові злочини", — йдеться у повідомленні.
Наразі зловмисника затримано. Він отримав підозру у розбійному нападі. У суді йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, у Харкові судитимуть інженера комунального підприємства. Він заволодів бюджетними коштами на суму майже 1,5 млн грн.
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