На Харківщині затримали зловмисника, який побив чоловіка заради телефону

Крадіжка телефону. Ілюстративне фото: zp.oblast.online

На Харківщині правоохоронці затримали зловмисника, який побив чоловіка та забрав у нього телефон. Ним виявився 18-річний житель Богодухова.

Про це пише пресслужба Поліції Харківської області.

Читайте також:

Що відомо про напад

Як стало відомо, мешканець міста Богодухів повертався з роботи, де на нього напав невідомий чоловік. З тілесними ушкодженнями чоловіка було шпиталізовано до лікарні.

"В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські Богодухівського РВП встановили особу нападника. Ним виявився 18-річний житель міста Богодухів, раніше неодноразово судимий за майнові злочини", — йдеться у повідомленні.

Наразі зловмисника затримано. Він отримав підозру у розбійному нападі. У суді йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Скриншот допису з Telegram Поліції Харківської області

Нагадаємо, у Харкові судитимуть інженера комунального підприємства. Він заволодів бюджетними коштами на суму майже 1,5 млн грн.