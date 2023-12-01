В Харьковской области задержали преступника, который избил мужчину ради телефона
В Харьковской области правоохранители задержали злоумышленника, который избил мужчину и украл у него телефон. Им оказался 18-летний житель Богодухова.
Об этом пишет пресс-служба Полиции Харьковской области.
Что известно о нападении
Житель города Богодухов возвращался с работы, где на него напал неизвестный мужчина. С телесными повреждениями мужчина был госпитализирован в больницу.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Богодуховского РПП установили личность нападающего. Им оказался 18-летний житель города Богодухов, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления", — говорится в сообщении.
В настоящее время злоумышленник задержан. Он получил подозрение в разбойном нападении. В суде ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Харькове будут судить инженера коммунального предприятия. Он завладел бюджетными средствами на сумму почти 1,5 млн грн.
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