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В Харьковской области задержали преступника, который избил мужчину ради телефона

1 декабря 2023 12:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Харьковской области задержали преступника, который избил мужчину ради телефона
Кража телефона. Иллюстративное фото: zp.oblast.online
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Харьковской области правоохранители задержали злоумышленника, который избил мужчину и украл у него телефон. Им оказался 18-летний житель Богодухова.

Об этом пишет пресс-служба Полиции Харьковской области.

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Что известно о нападении

Житель города Богодухов возвращался с работы, где на него напал неизвестный мужчина. С телесными повреждениями мужчина был госпитализирован в больницу.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Богодуховского РПП установили личность нападающего. Им оказался 18-летний житель города Богодухов, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления", — говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленник задержан. Он получил подозрение в разбойном нападении. В суде ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

похитил у мужчины телефон
Скриншот сообщения из Telegram Полиции Харьковской области

Напомним, в Харькове будут судить инженера коммунального предприятия. Он завладел бюджетными средствами на сумму почти 1,5 млн грн.

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