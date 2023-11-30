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У Харкові інженер комунального підприємства незаконно заволодів 1,5 млн грн

30 листопада 2023 17:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові інженер комунального підприємства незаконно заволодів 1,5 млн грн
Гроші в руках людини. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харкові судитимуть інженера комунального підприємства. Він заволодів бюджетними коштами на суму майже 1,5 млн грн.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Заволодіння бюджетними коштами

"Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно головного інженера комунального підприємства за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, вчиненого в умовах воєнного стану, та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України)", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, минулого року між одним з департаментів Харківської міської ради та комунальним підприємством було укладено низку договорів щодо надання послуг з утримання об'єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів.

Фігурант, маючи намір заволодіти бюджетними коштами, умисно вніс в акти приймання виконаних робіт фейкові відомості. Він завищив фактичні витрати.

У прокуратурі розповіли, що підписані інженером офіційні документи містили інформацію з викривленим показником щодо обліку людино-годин.

"У подальшому на підставі актів, підписаних обвинуваченим, на рахунок комунального підприємства було надлишково перераховано майже 1,5 млн грн бюджетних коштів, що завдало збитків Харківській міській раді", — йдеться у повідомленні.

Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Харківській області оголосили підозру колаборанту-"посадовцю" з Ізюмського району. Він закликав підприємців будувати бізнес за російськими стандартами.

Також ми писали, що на Харківщині поліція повідомила про підозру чоловіку, який намагався спалити дітей живцем. Інцидент стався в селі Станичне Красноградського району Харківської області.

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