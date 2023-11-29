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Поліція Харківщини повідомила про підозру чоловіку, який хотів спалити дітей живцем

29 листопада 2023 23:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Поліція Харківщини повідомила про підозру чоловіку, який хотів спалити дітей живцем
Чоловік підпалює бензин. Скриншот з відео
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На Харківщині поліція повідомила про підозру чоловіку, який намагався спалити дітей живцем. Інцидент стався вчора в селі Станичне Красноградського району Харківської області.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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Правоохоронці кажуть: місцевий мешканець, бувши в нетверезому стані, з пластикової пляшки облив бензином 5 підлітків віком від 11 до 17 років та підпалив. Діти ушкоджень не отримали.

Всі необхідні речові докази правоохоронці вилучили.

Поліція Харківщини повідомила про підозру злочинцю, який хотів спалити дітей живцем
Пост поліції Харківщини. Джерело: Telegram

"За даним фактом слідчим Красноградського РВП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п.п. 1,2,5 ч. 2 ст. 115 ККУ "Замах на умисне вбивство". В порядку статті 208 КПК України підозрюваний був затриманий", — йдеться в повідомленні.

Сьогодні правоохоронці повідомили йому про підозру у скоєнні злочину. Підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення або довічне.

Нагадаємо, що про цей інцидент стало відомо вчора, коли начальник слідчого управління облуправління поліції Сергій Болвінов виклав відео з камер спостереження. Також нещодавно в області водій скоїв наїзд на двох військовослужбовців, та втік з місця події. Поліція його вже заарештувала.

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