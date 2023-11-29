Поліція Харківщини повідомила про підозру чоловіку, який хотів спалити дітей живцем

Чоловік підпалює бензин. Скриншот з відео

На Харківщині поліція повідомила про підозру чоловіку, який намагався спалити дітей живцем. Інцидент стався вчора в селі Станичне Красноградського району Харківської області.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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Правоохоронці кажуть: місцевий мешканець, бувши в нетверезому стані, з пластикової пляшки облив бензином 5 підлітків віком від 11 до 17 років та підпалив. Діти ушкоджень не отримали.

Всі необхідні речові докази правоохоронці вилучили.

Пост поліції Харківщини. Джерело: Telegram

"За даним фактом слідчим Красноградського РВП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п.п. 1,2,5 ч. 2 ст. 115 ККУ "Замах на умисне вбивство". В порядку статті 208 КПК України підозрюваний був затриманий", — йдеться в повідомленні.

Сьогодні правоохоронці повідомили йому про підозру у скоєнні злочину. Підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення або довічне.

Нагадаємо, що про цей інцидент стало відомо вчора, коли начальник слідчого управління облуправління поліції Сергій Болвінов виклав відео з камер спостереження. Також нещодавно в області водій скоїв наїзд на двох військовослужбовців, та втік з місця події. Поліція його вже заарештувала.