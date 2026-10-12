У Харкові після удару склався цілий під’їзд житлового будинку

У Харкові внаслідок атаки обвалився цілий під’їзд будинку
Увечері 12 жовтня російські війська кілька разів атакували Холодногірський район Харкова. Один з ударів припав на п’ятиповерховий житловий будинок, який зазнав часткового руйнування. Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про значні пошкодження, а начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що внаслідок атак на район постраждали п’ятеро людей.
Про це повідомили Ігор Терехов і Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.
Удар по житловому будинку в Харкові
Увечері російські війська завдали серії ударів по Холодногірському району Харкова. За попередніми даними Ігоря Терехова, ворог застосував "Бандеролі", що й під час попередніх влучань у районі.
Один з ударів припав на п’ятиповерховий житловий будинок. За інформацією Олега Синєгубова, після влучання спалахнула пожежа, а будівля зазнала часткового руйнування. Попередньо, під завалами могли перебувати люди.
"Підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги працюють на місці удару", — повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Скільки людей постраждали в Харкові
За останніми даними Олега Синєгубова, внаслідок ворожих ударів по Холодногірському району постраждали п’ятеро людей. Медики надають їм необхідну допомогу.
Ще до удару по багатоповерхівці Ігор Терехов повідомляв про влучання в приватний будинок. Через пожежу та вибухову хвилю були пошкоджені сусідні будівлі, а загалом постраждали понад шість приватних домоволодінь.
"В Холодногірському районі 79-річна та 66-річна жінки зазнали гострої реакції на стрес внаслідок ворожої атаки", — повідомляв Синєгубов.
Ранкові удари по Харкову 12 жовтня
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що під час ранкової атаки 12 жовтня російський ударний дрон влучив у житлову багатоповерхівку в Київському районі Харкова. Унаслідок удару обвалилися поверхи з сьомого по дев’ятий, а на місці виникла пожежа. Кількість постраждалих зросла до 19 людей, серед них були діти. Четверо людей дістали поранення, інші зазнали гострої реакції на стрес.
Також Новини.LIVE писали, що уночі того ж дня російські війська атакували газовидобувний об’єкт Групи "Нафтогаз" у Харківській області. Унаслідок удару реактивного безпілотника на місці виникла пожежа та було пошкоджено частину обладнання. Працівники підприємства перебували в укритті, тому ніхто з них не постраждав.