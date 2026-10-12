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Головна Харків У Харкові внаслідок атаки обвалився цілий під’їзд будинку

У Харкові внаслідок атаки обвалився цілий під’їзд будинку

Ua ru
12 жовтня 2026 23:15
У Харкові після удару склався цілий під’їзд житлового будинку
Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Увечері 12 жовтня російські війська кілька разів атакували Холодногірський район Харкова. Один з ударів припав на п’ятиповерховий житловий будинок, який зазнав часткового руйнування. Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про значні пошкодження, а начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що внаслідок атак на район постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомили Ігор Терехов і Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

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Повідомлення Ігора Терехова про пошкодження будинку в Харкові 12 жовтня
Про удар по житловому будинку Харкова. Скриншот: Ігор Терехов/Telegram

Удар по житловому будинку в Харкові

Увечері російські війська завдали серії ударів по Холодногірському району Харкова. За попередніми даними Ігоря Терехова, ворог застосував "Бандеролі", що й під час попередніх влучань у районі.

Один з ударів припав на п’ятиповерховий житловий будинок. За інформацією Олега Синєгубова, після влучання спалахнула пожежа, а будівля зазнала часткового руйнування. Попередньо, під завалами могли перебувати люди

"Підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги працюють на місці удару", — повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Скільки людей постраждали в Харкові

За останніми даними Олега Синєгубова, внаслідок ворожих ударів по Холодногірському району постраждали п’ятеро людей. Медики надають їм необхідну допомогу.

Ще до удару по багатоповерхівці Ігор Терехов повідомляв про влучання в приватний будинок. Через пожежу та вибухову хвилю були пошкоджені сусідні будівлі, а загалом постраждали понад шість приватних домоволодінь.

"В Холодногірському районі 79-річна та 66-річна жінки зазнали гострої реакції на стрес внаслідок ворожої атаки", — повідомляв Синєгубов.

Ранкові удари по Харкову 12 жовтня

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що під час ранкової атаки 12 жовтня російський ударний дрон влучив у житлову багатоповерхівку в Київському районі Харкова. Унаслідок удару обвалилися поверхи з сьомого по дев’ятий, а на місці виникла пожежа. Кількість постраждалих зросла до 19 людей, серед них були діти. Четверо людей дістали поранення, інші зазнали гострої реакції на стрес. 

Також Новини.LIVE писали, що уночі того ж дня російські війська атакували газовидобувний об’єкт Групи "Нафтогаз" у Харківській області. Унаслідок удару реактивного безпілотника на місці виникла пожежа та було пошкоджено частину обладнання. Працівники підприємства перебували в укритті, тому ніхто з них не постраждав.

Харків будинок війна в Україні руйнування завали атака Росії на Україну
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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