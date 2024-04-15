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На Харківщині збільшилась кількість жертв внаслідок обстрілу

15 квітня 2024 16:52
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Харківщині збільшилась кількість жертв внаслідок обстрілу
Вибух внаслідок обстрілу. Фото ілюстративне: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У селі Лук'янці Харківської області пролунали вибухи. Внаслідок ворожого авіаудару постраждали шестеро осіб. 

Про це повідомив голова ХОДА Олег Синєгубов

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За попереднім повідомленням, авіаудар стався російською керованою авіабомбою КАБ-1500. Влучання відбулося в освітній заклад. Двоє цивільних загинули на місті.

На Харківщині збільшилась кількість жертв внаслідок обстрілу
Скриншот допису Синєгубова

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу загинуло двоє чоловіків, 63 та 65 років. Було поранено двох жінок, віком 63 та 66 років, та двох чоловіків, віком 38 та 65 років. 

На Харківщині збільшилась кількість жертв внаслідок обстрілу
Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що упродовж попередньої доби росіяни обстріляли з різного типу озброєння 15 населених пунктів Харківської області, внаслідок чого загинула одна людина, ще одна — отримала поранення. 

Також у поліції показали наслідки ворожих обстрілів регіону.

вибух
Україна
Харківська область
Олег Синєгубов
війна в Україні
жертви
авіабомба

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