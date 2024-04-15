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В Харьковской области увеличилось количество жертв в результате обстрела

15 апреля 2024 16:52
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Илья Рябинин
редактор
В Харьковской области увеличилось количество жертв в результате обстрела
Взрыв в результате обстрела. Фото иллюстративное: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В селе Лукьянцы Харьковской области в понедельник, 15 апреля раздались взрывы. В результате вражеского авиаудара пострадали шесть человек.

Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

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Авиаудар по Харьковской области

По предварительному сообщению, авиаудар произошел российской корректируемой авиабомбой КАБ-1500. Попадание произошло в образовательное заведение. Двое гражданских погибли в городе.

На Харьковщине увеличилось количество жертв в результате обстрела
Скриншот поста Синегубова

Впоследствии стало известно, что в результате обстрела погибли двое мужчин, 63 и 65 лет. Были ранены две женщины в возрасте 63 и 66 лет и двое мужчин в возрасте 38 и 65 лет.

На Харьковщине увеличилось количество жертв в результате обстрела
Скриншот поста Синегубова

Напомним, ранее мы сообщали, что за предыдущие сутки россияне обстреляли из разного типа вооружения 15 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего погиб один человек, еще один — получил ранения.

Также в полиции показали последствия вражеских обстрелов региона.

взрыв
Украина
Харьковская область
Олег Синегубов
война в Украине
жертвы
авиабомба

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