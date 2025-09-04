Вибух у Козачій Лопані 4 вересня — загинули двоє людей

Медики. Фото ілюстративне: УНІАН

У селі Козача Лопань в Харківській області стався вибух. Внаслідок інциденту загинули двоє людей, також є поранені.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у четвер, 4 вересня.

Вибух на Харківщині 4 вересня

Наразі відомо, що двоє людей загинули, ще двоє — отримали поранення.

За попередніми даними, здетонував невідомий пристрій.

"Вкотре наголошуємо: якщо ви побачили підозрілий предмет, в жодному разі не чіпайте його та відійдіть на безпечну відстань якомога далі. Телефонуйте за номером 101, 102 або 112. І попередьте оточуючих про небезпеку", — додав Синєгубов.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти протягом минулої доби масовано атакували Харківщину. Внаслідок ударів є загиблий та постраждалі.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов розповів, скільки місцевих людей залишилися без житла внаслідок російських атак.