Вибух у Козачій Лопані 4 вересня — загинули двоє людей

На Харківщині здетонував невідомий пристрій — є загиблі
У селі Козача Лопань в Харківській області стався вибух. Внаслідок інциденту загинули двоє людей, також є поранені.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у четвер, 4 вересня.
Вибух на Харківщині 4 вересня
Наразі відомо, що двоє людей загинули, ще двоє — отримали поранення.
За попередніми даними, здетонував невідомий пристрій.
"Вкотре наголошуємо: якщо ви побачили підозрілий предмет, в жодному разі не чіпайте його та відійдіть на безпечну відстань якомога далі. Телефонуйте за номером 101, 102 або 112. І попередьте оточуючих про небезпеку", — додав Синєгубов.
Нагадаємо, російські окупанти протягом минулої доби масовано атакували Харківщину. Внаслідок ударів є загиблий та постраждалі.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов розповів, скільки місцевих людей залишилися без житла внаслідок російських атак.
