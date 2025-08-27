Ігор Терехов розповів, скільки харків’ян залашились через війну без даху над головою

Ігор Терехов. Фото: Редпост

Близько 160 тисяч харків’ян залишилися без даху над головою внаслідок російських ударів по місту. Вони офіційно стоять на обліку на отримання тимчасового або нового житла.

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов в інтервʼю Новини.LIVE.

Терехов зазначив, що проблема відбудови житла сьогодні є найважливішим викликом для міста.

"Є руйнування настільки серйозні, що відновити будинки неможливо. Сьогодні 160 тисяч мешканців без даху над головою. Це виклик. Для нас питання житла — це питання номер один", — наголосив міський голова.

