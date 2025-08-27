Відео
Удари по Харкову — скільки людей залишились без житла

Удари по Харкову — скільки людей залишились без житла

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 08:29
Ігор Терехов розповів, скільки харків’ян залашились через війну без даху над головою
Ігор Терехов. Фото: Редпост

Близько 160 тисяч харків’ян залишилися без даху над головою внаслідок російських ударів по місту. Вони офіційно стоять на обліку на отримання тимчасового або нового житла.

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов в інтервʼю Новини.LIVE.

Читайте також:

У якому стані пошкоджені окупантами будинки в Харкові

Терехов зазначив, що проблема відбудови житла сьогодні є найважливішим викликом для міста.

"Є руйнування настільки серйозні, що відновити будинки неможливо. Сьогодні 160 тисяч мешканців без даху над головою. Це виклик.  Для нас питання житла це питання номер один", — наголосив міський голова.

Нагадаємо, нещодавно Терехов розповів, що у Харкові з’явиться ще одна підземна школа.

Також мер поділився, як попри війну та ворожі обстріли місто залишається завжди чистим та охайним

Харків житло Ігор Терехов війна в Україні руйнування
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
