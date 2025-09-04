Взрыв в Казачьей Лопани 4 сентября — погибли два человека

Медики. Фото иллюстративное: УНИАН

В селе Казачья Лопань в Харьковской области произошел взрыв. В результате инцидента погибли два человека, также есть раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в четверг, 4 сентября.

Взрыв на Харьковщине 4 сентября

Известно, что два человека погибли, еще двое — получили ранения.

По предварительным данным, сдетонировало неизвестное устройство.

"Еще раз подчеркиваем: если вы увидели подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его и отойдите на безопасное расстояние как можно дальше. Звоните по телефону 101, 102 или 112. И предупредите окружающих об опасности", — добавил Синегубов.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты за прошедшие сутки массированно атаковали Харьковскую область. В результате ударов есть погибший и пострадавшие.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, сколько местных людей остались без жилья в результате российских атак.