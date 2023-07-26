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На Харківщини згоріло 20 га пшениці: що відомо

26 липня 2023 17:14
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщини згоріло 20 га пшениці: що відомо
Поле пшениці після пожежі. Фото: Головне управління ДСНС у Харківській області / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

26 липня о 12:09 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу на полі одного з сільськогосподарських підприємств. Внаслідок події втарачено 20 га засіяного пшеницею.

Про це повідоміли у ГУ ДСНС Харківської області.

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Подробиці пожежі

За даними рятувальників, пожежа виникла на околиці села Бесарабівка, що у Кегичівській громаді, на полі, що належить сільгосппідприємству.

"До місця виклику направлено 2 оперативні відділення 20-ї та 55-ї Державних пожежно-рятувальних частин. Їх на допомогу також прибули 3 одиниці пристосованої для цілей пожежогасіння техніки місцевих агропідприємств", — розповідають у ДСНС. 

За одну годину спільними зусиллями пожежників та аграріїв вдалося зупинити поширення вогню. О 13.30 пожежу повністю ліквідували. Завдяки оперативним діям вдалося врятувати 60 гектарів поля від вогню.

Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.

  • Рятувальники ліквідують наслідки пожежі. Фото: Головне управління ДСНС у Харківській області / Facebook
  • Рятувальники ліквідують наслідки пожежі. Фото: Головне управління ДСНС у Харківській області / Facebook
  • Рятувальники ліквідують наслідки пожежі. Фото: Головне управління ДСНС у Харківській області / Facebook
  • Поле пшениці після пожежі. Фото: Головне управління ДСНС у Харківській області / Facebook
  • Поле пшениці після пожежі. Фото: Головне управління ДСНС у Харківській області / Facebook
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Нагадаємо, що на Харківщини намолотили понад 276 тисяч тонн зерна нового врожаю

Також ми писали про те, що харківська прокуратура в апеляції домоглась повернення державі майже 1100 га особливо цінних територій Національної академії аграрних наук України, це в 25 разів більше площі Ватикана. У 2007 році її незаконно відібрали у науковців та передали у користування приватним підприємствам. 

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