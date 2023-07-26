На Харківщини згоріло 20 га пшениці: що відомо

Поле пшениці після пожежі. Фото: Головне управління ДСНС у Харківській області / Facebook

26 липня о 12:09 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу на полі одного з сільськогосподарських підприємств. Внаслідок події втарачено 20 га засіяного пшеницею.

Про це повідоміли у ГУ ДСНС Харківської області.

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Подробиці пожежі

За даними рятувальників, пожежа виникла на околиці села Бесарабівка, що у Кегичівській громаді, на полі, що належить сільгосппідприємству.

"До місця виклику направлено 2 оперативні відділення 20-ї та 55-ї Державних пожежно-рятувальних частин. Їх на допомогу також прибули 3 одиниці пристосованої для цілей пожежогасіння техніки місцевих агропідприємств", — розповідають у ДСНС.

За одну годину спільними зусиллями пожежників та аграріїв вдалося зупинити поширення вогню. О 13.30 пожежу повністю ліквідували. Завдяки оперативним діям вдалося врятувати 60 гектарів поля від вогню.

Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.

Рятувальники ліквідують наслідки пожежі. Фото: Головне управління ДСНС у Харківській області / Facebook

Рятувальники ліквідують наслідки пожежі. Фото: Головне управління ДСНС у Харківській області / Facebook

Рятувальники ліквідують наслідки пожежі. Фото: Головне управління ДСНС у Харківській області / Facebook

Поле пшениці після пожежі. Фото: Головне управління ДСНС у Харківській області / Facebook

Поле пшениці після пожежі. Фото: Головне управління ДСНС у Харківській області / Facebook 1 / 5

Нагадаємо, що на Харківщини намолотили понад 276 тисяч тонн зерна нового врожаю.

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