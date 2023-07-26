Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині прокуратура повернула державі землі площею, як 25 Ватиканів arrow

На Харківщині прокуратура повернула державі землі площею, як 25 Ватиканів

26 липня 2023 13:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині прокуратура повернули у державну власність більше 1000 га землі
Лелека на пшеничному полі (ілюстроване фото). Фото: Ратинський В'ячеслав / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Прокуратура в апеляції домоглась повернення державі майже 1100 га особливо цінних територій Національної академії аграрних наук України, це в 25 разів більше площі Ватикана. У 2007 році її незаконно відібрали у науковців та передали у користування приватним підприємствам. 

Про це розповідають у Харківській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Матеріали справи

Встановлено, що у постійному користуванні державного підприємства "ДГ "Пархомівське" ІОБ НААН" перебуває земельна ділянка площею понад 1400 га, розташована на території Пархомівської сільської ради Богодухівського (колишнього Краснокутського) району Харківської області.

"У 2007 році на підставі Краснокутської районної державної адміністрації припинено право постійного користування на земельні ділянки загальною площею майже 1100 га. У подальшому ці землі було передано у користування приватним підприємствам та комунальну власність", — розповідають правоохоронці. 

Однак, відповідно до вимог чинного законодавства, земельні ділянки державних галузевих академій, до яких відносяться і землі, що перебувають у користуванні ДП "ДГ "Пархомівське", можуть перебувати виключно у державній власності та не можуть вилучатися з метою їх подальшої передачі у власність та користування інших юридичних чи фізичних осіб.

Крім того, відповідно до статуту ДП ДГ "Пархомівське", землі дослідних полів господарства та ділянки з цінними ґрунтами відносяться до особливо цінних земель і їх вилучення не допускається.

"Отже, це свідчить про те, що з державної власності незаконно вибули особливо цінні землі", — акцентують увагу у прокуратурі. 

Богодухівською окружною прокуратурою Харківської області у 2022 році було пред’явлено відповідну позовну заяву до Господарського суду Харківської області.

Однак рішенням Господарського суду Харківської області в задоволені позовної заяви окружної прокуратури було відмовлено. Не погодившись з вказаним рішенням, обласна прокуратура оскаржила його в апеляційному порядку.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду рішення першої інстанції скасовано і позов задоволено, особливо цінні землі повернуто у власність держави. Наразі рішення набрало законної сили.

Нагадаємо, що для допомоги в розмінуванні Харківської області представники ООН презентували свій проєкт з розробки детальної карти замінованих сільгоспугідь. Його хочуть запустити найближчим часом, аби фермери змогли посіяти озимину цієї осені.

Також ми писали про те, що у Харківській області аграрії засіяли більше землі, ніж планували на початку року. Посівна триває на території усіх районів регіону, де дозволяє безпекова ситуація. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як кадріохірург Борис Тодуров оперував під світлом ліхтаря

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз