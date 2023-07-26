Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области сгорело 20 га пшеницы: что известно arrow

В Харьковской области сгорело 20 га пшеницы: что известно

26 июля 2023 17:14
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области сгорело 20 га пшеницы: что известно
Поле пшеницы после пожара. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

26 июля в 12:09 на номер "101" поступило сообщение о пожаре на поле одного из сельскохозяйственных предприятий. В результате происшествия утрачено 20 га засеянного пшеницей.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области .

Читайте также:

Подробности пожара

По данным спасателей, пожар возник на окраине села Бесарабовка, что в Кегичевской общине, на поле, принадлежащем сельхозпредприятию.

"К месту вызова направлены 2 оперативных отделения 20-й и 55-й Государственных пожарно-спасательных частей. Их на помощь также прибыли 3 единицы приспособленной для целей пожаротушения техники местных агропредприятий", — рассказывают в ГСЧС.

За один час совместными усилиями пожарных и аграриев удалось остановить распространение огня. В 13.30 пожар был полностью ликвидирован. Благодаря оперативным действиям удалось спасти 60 гектаров поля от огня.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

  • Спасатели ликвидируют последствия пожара. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области / Facebook
  • Спасатели ликвидируют последствия пожара. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области / Facebook
  • Спасатели ликвидируют последствия пожара. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области / Facebook
  • Поле пшеницы после пожара. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области / Facebook
  • Поле пшеницы после пожара. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области / Facebook
1/5 _ 5

Напомним, что в Харьковской области намолотили более 276 тысяч тонн зерна нового урожая .

Также мы писали о том, что харьковская прокуратура в апелляции добилась возвращения государству почти 1100 га особо ценных территорий Национальной академии аграрных наук Украины , это в 25 раз больше площади Ватикана. В 2007 году его незаконно отобрали у ученых и передали в пользование частным предприятиям.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Будем сбивать": в Воздушных силах прокомментировали ракетные удары по Украине

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз