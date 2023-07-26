В Харьковской области сгорело 20 га пшеницы: что известно

Поле пшеницы после пожара. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области / Facebook

26 июля в 12:09 на номер "101" поступило сообщение о пожаре на поле одного из сельскохозяйственных предприятий. В результате происшествия утрачено 20 га засеянного пшеницей.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области .

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Подробности пожара

По данным спасателей, пожар возник на окраине села Бесарабовка, что в Кегичевской общине, на поле, принадлежащем сельхозпредприятию.

"К месту вызова направлены 2 оперативных отделения 20-й и 55-й Государственных пожарно-спасательных частей. Их на помощь также прибыли 3 единицы приспособленной для целей пожаротушения техники местных агропредприятий", — рассказывают в ГСЧС.

За один час совместными усилиями пожарных и аграриев удалось остановить распространение огня. В 13.30 пожар был полностью ликвидирован. Благодаря оперативным действиям удалось спасти 60 гектаров поля от огня.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

Спасатели ликвидируют последствия пожара. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области / Facebook

Спасатели ликвидируют последствия пожара. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области / Facebook

Спасатели ликвидируют последствия пожара. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области / Facebook

Поле пшеницы после пожара. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области / Facebook

Поле пшеницы после пожара. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области / Facebook 1/5 _ 5

Напомним, что в Харьковской области намолотили более 276 тысяч тонн зерна нового урожая .

Также мы писали о том, что харьковская прокуратура в апелляции добилась возвращения государству почти 1100 га особо ценных территорий Национальной академии аграрных наук Украины , это в 25 раз больше площади Ватикана. В 2007 году его незаконно отобрали у ученых и передали в пользование частным предприятиям.